Bí quyết ăn uống của những người sống thọ

Những người sống thọ trên trăm tuổi thuộc Vùng Xanh ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, chất béo, thực phẩm thực vật, hạn chế thịt và ăn theo quy tắc 80-20.

Dù di truyền đóng vai trò quan trọng quyết định tuổi thọ của một người nhưng lối sống cũng có ảnh hưởng rất lớn.

5 khu vực trên thế giới có mật độ người sống trên trăm tuổi cao nhất, được gọi là Vùng Xanh. Những khu vực này bao gồm Sardinia (Italy), Okinawa (Nhật Bản), Ikaria (Hy Lạp), Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda (Mỹ). Bí quyết sống lâu của họ liên quan đến sự kết hợp giữa mục đích, cộng đồng và ăn uống lành mạnh. Trong đó, một số thói quen ăn uống được những người sống thọ duy trì hàng ngày.

Ăn chủ yếu từ thực vật

Một trong những điểm chung trong thói quen ăn uống của những người thuộc Vùng Xanh là ưu tiên thực phẩm thực vật. Chẳng hạn những người ở Loma Linda, Mỹ, ăn chế độ bao gồm khoảng 27% trái cây, 33% rau, chỉ có khoảng 4% từ thịt. Người Ikarian ở Hy Lạp ưu tiên 20% khẩu phần ăn hàng ngày của họ là rau củ (trong đó 17% là rau xanh), 11% từ các loại đậu, 6% là cá và 5% thịt.

Theo Tạp chí Y học Phong cách sống Mỹ, mức tiêu thụ thịt (thường là thịt lợn) chỉ ở mức trung bình khoảng 5 lần mỗi tháng, mỗi khẩu phần có kích thước bằng lòng bàn tay.

Ăn đậu hàng ngày

Tất cả người sống thọ ở 5 khu vực thuộc Vùng Xanh đều ăn đậu hoặc các loại đậu như một phần trọng tâm trong chế độ ăn uống. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng ăn đậu thường xuyên có liên quan đến cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm nhiễm, tăng miễn dịch để chống lại bệnh tật. Dùng đậu làm món chính, thay thế cho món thịt giúp cung cấp nguồn protein lành mạnh cùng các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Quy tắc ăn 80-20

Một trong những thói quen ăn uống hàng ngày mà những người sống trên 100 tuổi tuân theo là quy tắc 80-20. Người Okinawa, Nhật Bản đã thực hành quy tắc này trong hàng nghìn năm. Họ áp dụng thói quen ăn chậm để dạ dày có thời gian truyền tín hiệu đến não đã no ở mức khoảng 80%. Điều này giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Ăn chất béo lành mạnh

Tiêu thụ chất béo lành mạnh thay cho chất béo không lành mạnh là điểm chung của người sống thọ nhất thế giới. Ví dụ, cộng đồng Loma Linda thường xuyên ăn trái bơ, các loại hạt và cá hồi, trong khi người Sardinia lấy chất béo lành mạnh từ dầu ô liu. Thay thế bơ thực vật bằng chất béo tốt như dầu ô liu nguyên chất tốt cho sức khỏe tổng thể. Nó cũng hỗ trợ giảm viêm và cải thiện sức khỏe động mạch.

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt

Ngoài chất béo lành mạnh, rau và đậu hàng ngày, những người sống lâu nhất trên thế giới cũng tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt. Trên thực tế, người dân Nicoyan ưu tiên 26% lượng tiêu thụ hàng ngày từ ngũ cốc và cộng đồng người dân ở Sardinia là 47%.

Các loại ngũ cốc chứa ít gluten được ưa chuộng hơn, chẳng hạn họ ăn ít lúa mì và tập trung vào lúa mạch, yến mạch, gạo lứt. Các loại ngũ cốc này thuộc nhóm thực phẩm lành mạnh, có thể cải thiện cân nặng, đường ruột và giảm viêm mạn tính.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)