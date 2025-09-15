Bị phình mạch não có nên tập thể dục cường độ cao?

Tôi 29 tuổi, có túi phình mạch não 3 mm, đang theo dõi. Tôi có thể tập thể dục cường độ cao không? (Bình Hoàng, 33 tuổi)

Trả lời:

Phình mạch não là tình trạng một đoạn thành mạch não yếu đi và phồng ra, hình thành túi phình, người bệnh có thể sống nhiều năm mà không có triệu chứng. Phần lớn các túi phình nhỏ được phát hiện tình cờ khi chụp cộng hưởng từ hoặc cắt lớp vi tính.

Túi phình não vỡ gây xuất huyết dưới nhện cần cấp cứu vì rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong và tàn tật cao. Ngoài chỉ định theo dõi, bác sĩ thường khuyến nghị người bệnh điều chỉnh lối sống để hạn chế yếu tố làm tăng áp lực lên thành mạch.

Tập thể dục là hoạt động cần thiết với sức khỏe nói chung, giúp duy trì cân nặng hợp lý, cải thiện tuần hoàn máu, tăng sức bền, giảm stress. Tuy nhiên, người có phình mạch não như bạn nên vận động cẩn thận. Khi gắng sức quá mức, huyết áp và nhịp tim tăng cao, máu dồn mạnh trong lòng mạch, tạo áp lực lên thành mạch vốn đã yếu. Sự thay đổi đột ngột này có thể khiến túi phình lớn nhanh hơn hoặc vỡ. Các môn thể thao cường độ cao như chạy marathon, tập tạ nặng, đạp xe đường dài, HIIT, crossfit hay các môn đối kháng đều tiềm ẩn rủi ro.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh vỡ túi phình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên tập bài tập cường độ nhẹ đến trung bình như đi bộ, bơi lội vừa sức, đạp xe chậm, yoga cơ bản, thiền, các bài giãn cơ và hít thở sâu giúp tuần hoàn máu ổn định, ít ảnh hưởng huyết áp. Bạn nên tập luyện đều đặn, đúng nhịp độ, tránh gắng sức đột ngột. Khi tập, hãy duy trì hơi thở đều, không nín thở, không dồn sức quá mức. Nên lắng nghe cơ thể, ngừng tập nếu đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ hoặc buồn nôn.

Khi đã phát hiện túi phình não kích thước 3 mm, bạn cần theo dõi định kỳ, bác sĩ đánh giá sự thay đổi của túi phình. Túi phình dưới 5 mm thường chưa được chỉ định can thiệp sớm. Người bệnh có triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn ói, yếu liệt tay chân hoặc rối loạn ý thức, cần đến cấp cứu ngay. Song song đó, bạn ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, chất xơ, giảm muối và hạn chế thức ăn chế biến sẵn. Không hút thuốc, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái.

ThS.BS Phạm Văn Tín

Khoa Ngoại Thần kinh Cột sống

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội