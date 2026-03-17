Bị hoại tử chỏm xương đùi có cần thay khớp không?

Tôi bị hoại tử chỏm xương đùi hai năm, đau nhiều nhưng vẫn đi lại được. Tôi có phải thay khớp không, thay khớp có nguy hiểm không? (Tuấn Vũ, Tiền Giang)

Trả lời:

Hoại tử chỏm xương đùi là tình trạng thiếu máu nuôi chỏm xương đùi làm tổn thương hoại tử tế bào xương và tủy xương. Ban đầu vùng chỏm xương thưa dần, hình thành các ổ khuyết xương, theo thời gian sẽ gây gãy xương dưới sụn, xẹp chỏm xương đùi, thoái hóa thứ phát và mất chức năng khớp háng, dẫn đến tàn phế.

Không phải người bệnh hoại tử chỏm xương đùi nào cũng cần thay khớp háng. Trường hợp vừa và nhẹ, người bệnh có thể được điều trị nội khoa bằng thuốc và vật lý trị liệu... để giảm đau, làm chậm tiến triển bệnh, duy trì khả năng vận động.

Trường hợp nặng hơn, tùy thuộc vào triệu chứng lâm sàng và mức độ tổn thương trên X-quang, MRI, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp can thiệp khác nhau như khoan giải ép chỏm xương đùi, ghép xương mác có cuống mạch, đục xương chỉnh trục chân... để loại bỏ những phần xương đã bị tổn thương và ghép xương mới vào. Trong đó, phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo là lựa chọn điều trị cuối cùng, được chỉ định khi người bệnh đau nhiều, chỏm xương đùi bị xẹp, thoái hóa ổ cối nặng và tất cả phương pháp điều trị khác không hiệu quả.

Bác sĩ Lộc (giữa) trong một ca phẫu thuật thay khớp háng cho người bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khớp háng là một trong những khớp lớn nhất trên cơ thể nên phẫu thuật thay khớp có thể xảy ra một số nguy cơ như nhiễm trùng, trật khớp, huyết khối tĩnh mạch sâu, chênh lệch chiều dài hai chân, lỏng khớp nhân tạo sau thời gian sử dụng... Tuy nhiên, với sự phát triển của y học và công nghệ ngày nay, những nguy cơ này đã được khắc phục.

Ví dụ, trước mổ, bác sĩ sẽ sử dụng các phần mềm chuyên dụng trong thay khớp như TraumaCAD hoặc MediCAD để lựa chọn kích thước khớp háng nhân tạo, hướng đặt khớp... phù hợp với cơ thể người bệnh. Trong mổ, các kỹ thuật ít xâm lấn như DAA, SuperPATH, ABMS... được sử dụng để giảm tối đa tổn thương gân cơ, giúp cố định khớp vững chắc, ngăn ngừa nguy cơ trật khớp nhưng vẫn đảm bảo tầm vận động linh hoạt. Thông thường, người bệnh có thể đi lại ngay ngày đầu tiên sau mổ và xuất viện sau đó khoảng 1-2 ngày. Khớp háng nhân tạo thường có tuổi thọ khoảng 15-20 năm hoặc nhiều hơn tùy theo thói quen sinh hoạt của người bệnh.

Bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa về cơ xương khớp hoặc chấn thương chỉnh hình để bác sĩ khám và đánh giá chính xác giai đoạn bệnh, từ đó điều trị phù hợp.

ThS.BS Hồ Đức Lộc

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM