Bị ho có cần kiêng xôi, bánh chưng không?

Tôi bị ho kéo dài từ trước Tết khoảng 3 tuần, có phải kiêng đồ nếp như xôi, bánh chưng không? (Bảo Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp loại bỏ các chất gây kích ứng ra khỏi đường hô hấp. Hiện, không có quy định bắt buộc người bị ho phải kiêng tuyệt đối loại đồ nếp như xôi hay bánh chưng. Tuy nhiên, một số người bị ho ăn đồ nếp có thể làm tăng cảm giác vướng họng, gây đau khi nuốt và kích thích cơn ho.

Xôi, bánh chưng, với thành phần chính là gạo nếp, chứa nhiều tinh bột amylopectin khó tiêu hóa, kết hợp cùng lượng chất béo bão hòa cao (như thịt mỡ, mỡ chiên) dễ gây đầy bụng, tăng tiết axit dạ dày. Điều này có thể kích hoạt các triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản - yếu tố gây ho mạn tính.

Nếu bạn chỉ ho nhẹ, ho khan, không kèm viêm họng hay rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày thực quản, ăn một lượng nhỏ đồ nếp thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Người đang ho có đờm, viêm họng, cảm cúm, viêm phế quản hoặc có tiền sử tiêu hóa kém, hạn chế đồ nếp giúp cơ thể dễ chịu hơn và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Người bị ho nên ưu tiên món ăn dễ tiêu, mềm, ấm như cháo, súp, canh, uống đủ nước ấm, giữ ấm vùng cổ họng. Tránh các thực phẩm dễ gây kích thích như đồ cay nóng, cafe, rượu bia và nước lạnh.

Theo như mô tả, bạn đã kéo dài hơn 3 tuần, do đó bạn nên đến bệnh viện để được bác sĩ khám trực tiếp. Bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm chẩn đoán để tìm ra nguyên nhân gây ho.

Bác sĩ Lê Thị Hồng Thắm

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội