Bị hen phế quản, lưu ý gì khi giao mùa?

Tôi bị hen phế quản nhiều năm, gần đây thời tiết giao mùa, nồm ẩm khiến tôi thường xuyên ho, thở khò khè và tức ngực hơn. Cần lưu ý gì để hạn chế cơn hen? (Quang Minh, Hải Phòng)

Trả lời:

Độ ẩm trong không khí tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp, đặc biệt ở người mắc hen phế quản. Môi trường ẩm khiến đường thở dễ bị kích thích, đồng thời tạo điều kiện để các yếu tố gây dị ứng như nấm mốc, mạt bụi nhà phát triển. Vào ngày thời tiết nồm ẩm, người bệnh thường xuất hiện hoặc tăng nặng triệu chứng như ho, thở khò khè, tức ngực, khó thở.

Người bệnh nên theo dõi dự báo thời tiết và mức độ ẩm tại nơi sinh sống. Khi độ ẩm tăng cao kéo dài, người bệnh nên hạn chế ra ngoài trong thời gian dài, đặc biệt vào sáng sớm hoặc sau mưa khi không khí thường xuyên ẩm. Giảm tiếp xúc với môi trường ẩm giúp hạn chế kích thích đường thở, hạn chế nguy cơ cơn hen bùng phát.

Bác sĩ Ngân đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh cũng cần chú ý nhận biết sớm dấu hiệu của cơn hen như ho nhiều, thở khò khè, hụt hơi hoặc cảm giác nặng, tức ngực. Khi triệu chứng bắt đầu xuất hiện, người bệnh nên thực hiện theo kế hoạch điều trị được bác sĩ hướng dẫn để kiểm soát bệnh, tránh diễn tiến nặng.

Trong một số trường hợp, thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh (thuốc cắt cơn) có thể được sử dụng để làm giãn các cơ trơn trong đường thở. Khi đường thở được mở rộng, luồng không khí đi vào phổi dễ dàng hơn, cải thiện tình trạng khó thở. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần tuân thủ đúng chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ.

Không chỉ ngoài trời, độ ẩm trong nhà cũng có thể tăng cao vào những ngày nồm. Môi trường ẩm ướt dễ tạo điều kiện cho nấm mốc và mạt bụi phát triển - những yếu tố có thể kích thích đường thở và làm cơn hen dễ bùng phát. Người bệnh nên giữ không gian sống khô thoáng, hạn chế tình trạng ẩm mốc trong nhà, duy trì độ ẩm ở mức phù hợp để giảm nguy cơ kích thích đường hô hấp. Nên đóng kín cửa trong những ngày nồm, sử dụng máy hút ẩm hoặc bật điều hòa ở chế độ hút ẩm. Những biện pháp này giúp không khí trong nhà khô ráo, từ đó hạn chế yếu tố có thể làm nặng thêm triệu chứng hen suyễn.

Tập thể dục ngoài trời vào những ngày trời nồm có thể khiến đường thở dễ bị kích thích, đặc biệt khi không khí ẩm kết hợp với bụi hoặc ô nhiễm. Người bệnh nên ưu tiên tập luyện trong nhà, phòng tập hoặc những nơi có điều hòa để duy trì môi trường không khí ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội