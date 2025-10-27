Bị gan nhiễm mỡ có nên ăn trứng?

Tôi mắc bệnh gan nhiễm mỡ độ một. Trứng chứa nhiều cholesterol nên tôi không biết có cần kiêng hoàn toàn không? (Minh Tâm, 38 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Gan nhiễm mỡ là tình trạng chất béo, chủ yếu là triglyceride, tích tụ quá mức trong tế bào gan. Bệnh thường gặp ở người thừa cân, ít vận động, ăn nhiều đồ chiên rán, rượu bia hoặc bị rối loạn mỡ máu, tiểu đường. Nếu không được điều chỉnh sớm, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan.

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin cần thiết duy trì khối cơ, hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng gan. Trứng còn giàu choline - hoạt chất giúp vận chuyển và chuyển hóa chất béo, hạn chế tích tụ mỡ trong gan. Do đó, bạn vẫn có thể ăn trứng, không cần kiêng tuyệt đối. Lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol, nếu ăn quá nhiều (trên 5 quả mỗi tuần) có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa lipid, nhất là ở người bị gan nhiễm mỡ kèm rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường.

Người bệnh nên duy trì lượng trứng vừa phải, khoảng 3-4 quả mỗi tuần, ưu tiên trứng luộc hoặc hấp thay vì chiên, rán, bởi dầu mỡ khi đun nóng dễ sinh ra các chất oxy hóa gây hại cho gan. Trường hợp gan nhiễm mỡ nhẹ có thể ăn cả quả trứng. Người bị gan nhiễm mỡ kèm mỡ máu cao chỉ nên dùng lòng trắng, hạn chế lòng đỏ, nên kết hợp trứng với rau xanh, cá, đậu phụ hoặc ngũ cốc nguyên hạt giúp cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn.

Người bị gan nhiễm mỡ không cần kiêng trứng hoàn toàn. Ảnh: Bùi Thủy

Ngoài chế độ ăn, bạn cần duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, đồ ngọt, nước ngọt có gas, thực phẩm chiên xào, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Tái khám định kỳ, làm xét nghiệm, siêu âm, kiểm tra chức năng gan giúp theo dõi tiến triển bệnh và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp. Bổ sung các hoạt chất từ thiên nhiên như wasabia japonica, s.marianum hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hoạt động của tế bào gan, phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7