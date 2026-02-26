Bị đau khớp gối có nên tiếp tục tập thể dục?

Tôi bị thoái hóa khớp gối, bác sĩ có tư vấn tập dục để kiểm soát bệnh nhưng càng tập, gối càng đau thì phải làm sao? (Thanh Dũng, Tây Ninh)

Trả lời:

Thoái hóa khớp gối là tình trạng sụn khớp bị mài mòn khiến cho các đầu xương cọ sát với nhau gây đau, sưng, cứng, giảm khả năng di chuyển. Trong tất cả phác đồ điều trị thoái hóa khớp gối, tập thể dục luôn là một phần không thể thiếu giúp giảm triệu chứng bệnh hiệu quả, ngăn bệnh tiếp tục phát triển. Người mắc bệnh này phù hợp với các môn thể dục nhẹ, ít va chạm như đi bộ, đạp xe, bơi lội...

Việc tập luyện và nghỉ ngơi cần được điều chỉnh dựa trên ngưỡng chịu tải của khớp gối, nguyên tắc cân bằng trong phục hồi chức năng. Nếu thiếu vận động, các cấu trúc bao khớp và dây chằng sẽ bị co rút, dẫn đến tình trạng cứng khớp. Đồng thời, các nhóm cơ hỗ trợ (như cơ tứ đầu đùi) sẽ bị teo đi, làm mất đi "hệ thống giảm xóc" tự nhiên của chân. Ngược lại, nếu vận động quá mức, áp lực cơ học vượt quá khả năng chịu đựng của lớp sụn vốn đã bị bào mòn sẽ kích thích phản ứng viêm cấp tính, gây sưng đau và đẩy nhanh quá trình thoái hóa.

Nếu tập đúng kỹ thuật và đều đặn, người bệnh sẽ cảm thấy giảm đau rõ rệt và cải thiện khả năng đi lại. Do đó, anh cần cân nhắc nếu bị đau sau khi tập, có thể chấp nhận những cơn đau nhẹ nhưng đau không được tăng dần và không kéo dài sang ngày hôm sau. Đau bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo tập luyện sai cách hoặc chấn thương. Lúc này, anh nên đi đến bác sĩ chuyên khoa khớp hoặc phục hồi chức năng khám ngay để được tư vấn đầy đủ hơn.

Bác sĩ Diệu hướng dẫn người bệnh tập phục hồi chức năng cải thiện sức mạnh khớp gối. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để tập luyện hiệu quả và giảm các nguy cơ không mong muốn, anh cần khởi động đầy đủ trước khi tập và hạ nhiệt cơ thể sau khi tập, thực hiện đúng tư thế. Khi tập, nên mặc trang phục thoải mái, mang giày phù hợp và dùng dụng cụ hỗ trợ nếu cần thiết. Tập thể dục với cường độ cũng như tần suất vừa phải, tốt nhất 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày khoảng 30 phút và ngừng ngay nếu cảm thấy đau đớn, mệt mỏi.

BS.CKI Đoàn Vi Diệu

Khoa Phục hồi chức năng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM