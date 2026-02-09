Bị đau khớp có nên kiêng hải sản không?

Tôi mắc bệnh khớp nên mỗi lần ăn tôm, cua lo bệnh chuyển nặng, cơn đau nhiều hơn. Tôi có nên kiêng hẳn hải sản không, cần lưu ý gì? (Quốc Thái, TP HCM).

Trả lời:

Đau khớp có thể do nhiều nguyên nhân như gout, thoái hóa khớp hoặc viêm khớp. Việc kiêng hải sản tùy thuộc vào bệnh lý mắc phải, mức độ tiến triển của bệnh.

Hải sản cung cấp omega-3, canxi, vitamin D, protein chất lượng cao, có tác dụng giảm viêm, duy trì mật độ xương, hỗ trợ chức năng vận động, cải thiện tình trạng đau và cứng khớp. Người mắc bệnh gout cần hạn chế hải sản chứa nhiều purin, làm tăng nguy cơ khởi phát cơn gout cấp. Người bệnh chỉ nên tiêu thụ dưới 100 mg purin từ hải sản trong một ngày, một tuần ăn tối đa hai lần.

Người bệnh xương khớp nên ăn hải sản với lượng hợp lý để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Đình Diệu

Các trường hợp thoái hóa khớp, viêm khớp không liên quan đến bệnh gout, không cần kiêng hải sản tuyệt đối mà nên ăn với lượng vừa phải, phân bố đều trong tuần. Ưu tiên cá biển béo giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, cá mòi; hạn chế hải sản khô, nội tạng và tránh dùng kèm rượu bia. Khi chế biến, nên luộc hoặc hấp để giữ lại nhiều chất dinh dưỡng trong hải sản mà không cần phải nêm nếm các loại gia vị khác trong quá trình nấu.

Bổ sung thường xuyên dưỡng chất chuyên biệt cho khớp, như bộ đôi collagen type 2 không biến tính, collagen peptide thủy phân, eggshell membrane (màng vỏ trứng), turmeric root (tinh chất nghệ), chondroitin sulfate giúp tái tạo sụn khớp, giảm viêm đau trong thoái hóa khớp, viêm khớp. Những dưỡng chất này còn hỗ trợ bảo vệ màng hoạt dịch, góp phần tăng độ bền, dẻo dai cho khớp.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM