Tôi bị đau cổ vai gáy, nên nằm gối cao hay thấp để giảm đau và không bệnh nặng thêm? (Ngọc Hà, Long An)

Trả lời:

Đau cổ vai gáy thường gặp ở người thường xuyên duy trì một tư thế trong thời gian dài như nhân viên văn phòng, thợ may... Cơn đau từ cổ vai gáy có thể khiến người bệnh gặp khó khăn khi ngủ hoặc nghỉ ngơi. Lúc này, một chiếc gối nằm phù hợp có thể giảm đau bằng cách giữ đầu, cổ và cột sống thẳng hàng ở vị trí tự nhiên, từ đó giảm áp lực lên cổ, cho phép các cơ được thư giãn và phục hồi trong lúc ngủ. Độ cao phù hợp và chất liệu gối tốt cũng hỗ trợ tăng cường lưu thông khí, cải thiện hô hấp và tuần hoàn.

Bác sĩ Thi kiểm tra tình trạng chức năng cột sống cổ người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để chọn gối phù hợp, bạn cần chú ý các vấn đề sau:

Độ cao gối: Gối quá cao khiến đầu bị nâng lên quá mức, gây căng thẳng cho cổ và vai. Ngược lại, gối quá thấp có thể khiến đầu không được nâng đỡ đúng cách và cổ có xu hướng chìm xuống nệm, tăng cảm giác đau nhức, khó chịu.

Độ cứng, mềm của gối: Bạn nên chọn gối có tính ổn định cao, không quá mềm hoặc quá cứng. Gối quá cứng có thể gây đau đầu cổ, còn gối quá mềm làm đầu bị lún sâu, khiến vùng vai cổ bị căng thẳng, khó chịu. Gối bằng lông vũ, bọt xốp, mút hoạt tính... là những chất liệu phù hợp cho người đau cổ vai gáy bởi mềm mại, tính đàn hồi tốt.

Người bị đau cổ vai gáy nên nằm gối cao hay thấp còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Để chọn được gối có kích thước phù hợp, bạn nên tham vấn bác sĩ cột sống, chấn thương chỉnh hình để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn cần đi khám nếu đau mỏi cổ vai gáy dai dẳng. Bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý như thoát vị đĩa đệm cổ, thoái hóa cột sống cổ, viêm dây thần kinh cánh tay... Những tình trạng nguy hiểm này có thể dẫn đến tàn tật vĩnh viễn nếu các triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển nghiêm trọng. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI 3 Tesla, CT 1975 lát cắt, CT hơn 100.000 lát cắt, đo điện cơ... để chẩn đoán và điều trị phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Hoàng Thi

Đơn vị Phẫu thuật Cột sống

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7