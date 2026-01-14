Béo phì, suy giáp ở tuổi 24

TP HCMTrinh, 24 tuổi, tăng 35 kg trong một năm, hiện 95 kg, bác sĩ chẩn đoán béo phì nặng kèm suy giáp, tiền tiểu đường.

BS.CKI Phan Thị Thùy Dung, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết BMI của người bệnh là 34.6, béo phì mức độ cao nhất, đồng mắc gan nhiễm mỡ độ ba, tiền đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa do béo phì gây suy giáp khiến tuyến giáp teo nhỏ.

Bác sĩ Dung phân tích các chỉ số khối cơ thể cho Trinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Da của Trinh khô, mệt mỏi, rụng tóc, rối loạn kinh nguyệt đều là triệu chứng của suy giáp. Bác sĩ Dung giải thích tuyến giáp có nhiệm vụ tạo ra các hormone kiểm soát trao đổi chất. Mỡ dư thừa gây ra các thay đổi liên quan đến hormone kích thích tuyến giáp, từ đó làm quá tải các mô mỡ, viêm mạn tính, ảnh hưởng đến các tế bào tuyến giáp. Các cytokine gây viêm làm giãn mạch, tăng tính thấm của các mạch máu ở tuyến giáp, khiến hình thái và chức năng của tuyến giáp bị tác động tiêu cực. Người bệnh béo phì bị suy giáp có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, nồng độ lipid trong gan cao, thúc đẩy hình thành gan nhiễm mỡ không do rượu.

Trinh được đo InBody để xác định khối lượng mỡ nội tạng trong cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ tư vấn liệu trình vừa điều trị suy giáp vừa điều trị béo phì cho Trinh bằng thuốc song song thay đổi chế độ ăn uống. Khả năng trao đổi chất của người bệnh suy giáp kém hơn bình thường, do đó chuyên viên dinh dưỡng tư vấn cho Trinh chế độ ăn ưu tiên rau củ quả hữu cơ, chất béo lành mạnh, protein động vật chất lượng cao. Đồng thời, người bệnh tăng cường một số loại ngũ cốc không chứa gluten như ngô, gạo lứt, yến mạch, kiều mạch, rau lá xanh...

Tuân thủ liệu trình của bác sĩ, Trinh uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, thay thức ăn nhanh bằng những bữa ăn đơn giản, dễ thực hiện như salad ức gà, canh rau dền, cá hấp..., đi bơi mỗi cuối tuần. Sau hai tháng, cô giảm 9 kg, có kinh nguyệt trở lại tuy chưa đều, da bớt sạm khô, giảm rụng tóc, tình trạng suy giáp được kiểm soát.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi