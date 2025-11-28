Béo phì kèm buồng trứng đa nang có nguy hiểm không?

Mẹ tôi 48 tuổi, béo phì nhiều năm và đang ở giai đoạn tiền mãn kinh, vừa phát hiện mắc hội chứng buồng trứng đa nang thì có đáng lo ngại không? (Võ Bích Liên, TP HCM)

Trả lời:

Buồng trứng đa nang (PCOS) là hội chứng rối loạn nội tiết tố xảy ra ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản. Đây là tình trạng cơ thể sản xuất quá nhiều hormone sinh dục nam, trong khi lượng hormone sinh dục nữ không đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể. Triệu chứng gồm rối loạn kinh nguyệt, thừa cân, béo phì, cơ thể xuất hiện dấu hiệu nam tính, kháng insulin và rối loạn chuyển hóa, sạm da...

Nếu không được phát hiện sớm và điều trị, buồng trứng đa nang có thể gây mất cân bằng hormone, tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch, vô sinh.

Giảm cân có thể giảm triệu chứng buồng trứng đa nang ở phụ nữ trung niên. Ảnh được tạo bởi AI

Phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh như mẹ bạn gặp nhiều thay đổi về nội tiết tố và chuyển hóa như nồng độ androgen tăng lên, nồng độ estrogen giảm, thúc đẩy viêm mạn tính, mỡ bụng, tăng cân và rối loạn lipid máu.

Phụ nữ béo phì có nguy cơ cao mắc PCOS và làm cho tình trạng béo phì nặng hơn. Hội chứng này khiến cơ thể kháng insulin, dẫn đến tăng sản xuất hormone nam (androgen), gây tăng cân, mụn trứng cá, rối loạn kinh nguyệt. Phụ nữ béo phì mắc PCOS có nguy cơ ngưng thở khi ngủ cao hơn so với người bình thường. Giảm cân giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm các triệu chứng của PCOS, còn giúp cải thiện mức cholesterol, giảm insulin và phòng tránh các bệnh lý tim mạch, tiểu đường.

Bạn nên đồng hành, động viên mẹ thay đổi lối sống và thói quen sinh hoạt, ăn kiêng, tập thể dục. Nếu không giảm được cân, bạn nên đưa mẹ đến bệnh viện có chuyên khoa nội tiết, chuyên điều trị béo phì để bác sĩ hướng dẫn phác đồ cá thể hóa, tăng hiệu quả giảm cân.

BS.CKII Trần Thùy Ngân

Trưởng Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7