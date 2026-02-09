Bệnh ung thư gan điều trị bằng thuốc miễn dịch được không?

Bố tôi mắc ung thư gan giai đoạn ba, có thể điều trị bằng thuốc miễn dịch được không? (Hùng Hà, 38 tuổi)

Trả lời:

Ung thư gan (chủ yếu là ung thư biểu mô tế bào gan) là bệnh ác tính thường gặp, đặc biệt ở người có viêm gan virus mạn tính hoặc xơ gan. Nếu phát hiện sớm, bệnh ung thư gan có thể điều trị triệt căn bằng phẫu thuật hoặc can thiệp tại chỗ. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh không đặc trưng nên thường được phát hiện ở giai đoạn trễ, khiến quá trình điều trị khó khăn.

Liệu pháp miễn dịch là phương pháp điều trị toàn thân giúp kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể, nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn, làm chậm tiến triển bệnh, kéo dài thời gian sống cho người bệnh. Hiện nay, thuốc miễn dịch đã trở thành một trong những trụ cột điều trị ung thư gan giai đoạn tiến triển.

Bác sĩ Diệp tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ thường chỉ định dùng thuốc miễn dịch cho người bệnh ung thư gan giai đoạn tiến triển, kích thước khối u lớn, xâm lấn mạch máu và cấu trúc xung quanh. Trường hợp có các tổn thương di căn xa, không còn khả năng phẫu thuật triệt căn hoặc cần điều trị toàn thân ngay từ bước đầu cũng có thể điều trị bằng thuốc miễn dịch. Trong một số hướng dẫn điều trị mới, thuốc miễn dịch có thể dùng đơn thuần hoặc kết hợp với thuốc nhắm trúng đích để tăng hiệu quả điều trị.

So với hóa trị cổ điển, miễn dịch thường dung nạp tốt hơn, nhưng vẫn có thể gây tăng huyết áp, ngứa, phát ban, tiêu chảy, đau dạ dày, nôn, chảy máu mũi, viêm các cơ quan do miễn dịch (gan, phổi, ruột - ít gặp nhưng cần theo dõi sát)... Người bệnh hoặc người nhà nên thông báo với bác sĩ về các dấu hiệu bất thường. Các phương pháp chăm sóc hỗ trợ hoặc giảm nhẹ như sử dụng thuốc giảm đau, tăng cường dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học, nghỉ ngơi, thư giãn, hỗ trợ tâm lý... góp phần cải thiện thể trạng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Bạn nên cho bố đến bệnh viện có chuyên khoa Ung Bướu để kiểm tra, tùy tình trạng bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp

Khoa Nội Ung Bướu

Trung tâm Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM