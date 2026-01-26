Chụp PET/CT sau điều trị ung thư để làm gì?

Bố tôi đã phẫu thuật điều trị ung thư phổi, bác sĩ chỉ định chụp PET/CT khi khám định kỳ. Đây là kỹ thuật gì, vì sao phải chụp sau khi điều trị khỏi? (Minh Quân, Hà Nội)

Trả lời:

Chụp PET/CT ứng dụng chẩn đoán hình ảnh (CT) kết hợp kỹ thuật y học hạt nhân - chụp bức xạ positron (Positron Emission Tomography, viết tắt là PET). Kỹ thuật này hỗ trợ phát hiện tổn thương cả về cấu trúc và mức độ hoạt động của các tế bào.

Về quy trình chụp PET/CT, trước tiên, bệnh nhân được tiêm vào tĩnh mạch một chất chỉ điểm có tính phóng xạ nhẹ mang cấu trúc giống với glucose, thường là FDG (Fluorodeoxyglucose). Khả năng hấp thụ và chuyển hóa glucose của các khối u thường diễn ra mạnh mẽ hơn nhiều so với tổ chức xung quanh. Từ đó, cảm biến của máy PET/CT ghi nhận và tái tạo hình ảnh giúp bác sĩ truy vết, phát hiện những tế bào ung thư - nơi phát ra nhiều phóng xạ.

Bệnh nhân chụp PET/CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

PET/CT không phải là kỹ thuật chẩn đoán được chỉ định thường quy tại các phòng khám hay bệnh viện. Bác sĩ chỉ định chụp PET/CT cho một số nhóm bệnh nhân nhất định gồm:

Bệnh nhân nghi ngờ ung thư

Trong nhiều trường hợp, người bệnh có triệu chứng lâm sàng và các chỉ số xét nghiệm cho thấy mắc ung thư nhưng chưa tìm được khối u nguyên phát bằng các phương pháp thông thường. Chụp PET/CT giúp định hình, tìm vị trí khối u nguyên phát và định hướng sinh thiết chính xác. Ngoài lĩnh vực ung thư, bác sĩ còn chỉ định kỹ thuật này để đánh giá, khảo sát các bệnh lý về tim mạch, thần kinh.

Bệnh nhân ung thư

Đây là nhóm được chỉ định chụp PET/CT phổ biến nhất. PET/CT giúp phát hiện sớm khối u ác tính, phân biệt u lành tính và ác tính, xác định tình trạng khối u vẫn còn khu trú tại chỗ hay đã di căn, giai đoạn ung thư. Từ đó, bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Kỹ thuật này còn hỗ trợ đánh giá đáp ứng điều trị, lập kế hoạch xạ trị chính xác, tránh chiếu tia vào mô lành, từ đó nâng cao hiệu quả và giảm biến chứng. PET/CT còn giúp theo dõi kết quả điều trị, phát hiện tái phát và di căn sớm.

Bệnh nhân đã kết thúc quá trình điều trị

Như bố bạn, sau điều trị ung thư phổi, bác sĩ chỉ định chụp PET/CT trong một số đợt tái khám định kỳ nhằm kiểm tra xem ung thư có tái phát hay không hoặc khi có các triệu chứng bất thường nghi ngờ ung thư trở lại. Ngoài ra, bác sĩ có thể chỉ định kết hợp chẩn đoán bằng các loại xét nghiệm cận lâm sàng khác như dấu ấn ung thư trong máu, gene tế bào ung thư trong máu CtDNA...

TS.BS Vũ Hữu Khiêm

Trưởng khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội