Bệnh trĩ biến chứng do ngại đi khám

TP HCMAnh Hoàng, 38 tuổi, đau khi đi đại tiện một năm, nay bị chảy máu, bác sĩ chẩn đoán khối trĩ gây tắc mạch.

Lúc mới xuất hiện triệu chứng anh Hoàng không đi khám, chỉ bổ sung chất xơ qua chế độ ăn uống. Nay viêm loét, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nội soi hậu môn - trực tràng cho thấy khối trĩ gây tắc mạch. Anh được bác sĩ gây tê tủy sống rạch lấy cục máu đông và cắt trĩ.

Còn chị Hiền, 30 tuổi, mắc bệnh trĩ hỗn hợp cách đây 4 năm sau sinh con đầu lòng song không điều trị. Khi có kế hoạch sinh con tiếp theo, chị được bác sĩ tư vấn phẫu thuật trĩ trước sinh, tránh biến chứng có thể ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi song chị từ chối.

Mang thai đến tháng thứ 7, búi trĩ biến chứng sa nghẹt và tắc mạch, chị được mổ cấp cứu. Sau khi lấy cục máu đông, bác sĩ phẫu thuật theo phương pháp Longo để thai phụ ít đau, ít biến chứng.

Bác sĩ Khánh (bên trái) phẫu thuật trĩ cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngày 28/2, tiến sĩ, bác sĩ Cao Ngọc Khánh, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là hai trong số nhiều người bị biến chứng trĩ do ngại đi khám. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hơn 50% người bệnh trĩ đến khám đã biến chứng như tắc mạch, áp xe, hoại tử, khiến điều trị khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống. "Trong hai tháng đầu năm nay, số bệnh nhân đến điều trị trĩ tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái", bác sĩ Khánh nói, giải thích thêm do dịp Tết nhiều người rượu bia, ăn đồ cay nóng và ít chất xơ, di chuyển xa, ngồi lâu một chỗ...

Trĩ là bệnh lý hậu môn - trực tràng khá phổ biến, thường gặp nhất là tuổi 30-60 tuổi, trong đó nữ mắc nhiều hơn nam. Bệnh thường gặp ở người ngồi nhiều, ít vận động như làm việc văn phòng, tài xế, thai phụ. Trĩ được chia thành ba loại với 4 mức độ như trĩ nội (búi trĩ nằm trong ống hậu môn), trĩ ngoại (nằm ở ngoài hậu môn) và trĩ hỗn hợp (có cả trĩ nội và trĩ ngoại). Bệnh để lâu dễ biến chứng nặng như tắc mạch trĩ, sa nghẹt hậu môn, nhiễm trùng búi trĩ, gây đau đớn ảnh hưởng đến chất lượng sống người bệnh. Lúc này, người bệnh cần phải được phẫu thuật, các phương pháp như mổ cắt trĩ kinh điển, phẫu thuật Longo, phẫu thuật khâu triệt mạch dưới hướng dẫn của siêu âm Doppler (THD), cắt trĩ dưới niêm mạc (thủ thuật Parks...).

Bác sĩ Khánh khuyên người có các triệu chứng khó chịu ở hậu môn nên đi khám để được hướng dẫn chế độ ăn uống, điều trị phù hợp. Bệnh ở mức độ nhẹ có thể được điều trị đơn giản hoặc thực hiện các thủ thuật không đau, phục hồi nhanh như tiêm xơ nội soi, thắt búi trĩ bằng dây chun, đông quang hồng ngoại (HCPT), đốt laser. Người bệnh không tự chữa tại nhà vì có thể gây nguy hiểm, nhất là với phụ nữ mang thai.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi