Bệnh tiêu hóa ảnh hưởng đến da thế nào

Bệnh gan, viêm ruột có thể gây ra các bất thường về da như viêm mô mỡ dưới da, ngứa và vàng da.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết da và hệ tiêu hóa có mối liên hệ mật thiết thông qua hệ miễn dịch và các chất trung gian gây viêm như cytokine. Khi hệ tiêu hóa hoạt động không hiệu quả, chất độc, chất gây viêm có thể tích tụ trong cơ thể và biểu hiện ở ngoài da.

Viêm mô mỡ dưới da là tình trạng lớp mỡ dưới da có vết sưng, cứng, đau, đỏ hoặc sẫm màu hơn vùng da xung quanh. Nguyên nhân viêm mô mỡ dưới da đa dạng, trong đó có thể do các bệnh gây viêm như bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng. Viêm mô mỡ dưới da xảy ra khi hệ thống miễn dịch tấn công các mạch máu gây viêm và bị thu hẹp, ngăn cản lưu lượng máu.

Đốm da, vết thâm có thể xuất hiện nhiều ở vùng cổ ngực, do xơ gan, nhất là xơ gan do rượu. Người bệnh cũng có thể nốt nổi mề đay trên da do dị ứng thức ăn.

Hội chứng Peutz -Jegher là tình trạng di truyền nhiều polyp ở trong lòng đường tiêu hóa như ở dạ dày, đại tràng, có thể xuất hiện những chấm đen như nốt ruồi ở môi, lòng bàn tay và gan bàn chân. Nếu các tổn thương trên da xuất hiện và không mất đi trong thời gian dài, người bệnh nên đi khám để sớm phát hiện nguyên nhân, điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Khanh tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vàng da xảy ra khi gan không thể xử lý bilirubin (chất màu vàng được tạo ra khi các tế bào hồng cầu bị phân hủy) trong máu. Nguyên nhân khác gây vàng da có thể do tắc mật, khi đường dẫn mật bị tắc do sỏi mật, viêm hoặc do khối u.

Ngứa da. Hệ tiêu hóa sử dụng mật để phân hủy thức ăn. Khi xuất hiện khối u trong đường mật, ống dẫn mật từ gan đến ruột có thể bị chặn, làm tích tụ axit mật trong máu. Nồng độ axit cao dẫn đến ngứa da, đồng thời tăng bilirubin trong máu dẫn đến vàng da, vàng mắt.

Các loại ung thư tiêu hóa có thể làm tắc ống mật như ung thư ống mật, ung thư túi mật, ung thư gan, u bóng vater (u nhú đổ của đường mật vào tá tràng) và tuyến tụy.

Biểu hiện trên da không chỉ là bệnh trên da, ngoài da mà có thể cảnh báo rối loạn hay tổn thương ở hệ tiêu hóa. Nhận biết và điều trị sớm có thể giúp người bệnh cải thiện bệnh nhanh chóng, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Để có làn da hồng hào và hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bác sĩ Khanh khuyên mỗi người cần ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ. Duy trì sức khỏe gan bằng cách tránh các thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, không lạm dụng bia rượu và thuốc, kiểm soát căng thẳng. Khám sức khỏe định kỳ và nội soi tiêu hóa góp phần phát hiện bệnh sớm.

Lục Bảo