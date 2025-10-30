Bé gái nhiễm cúm A biến chứng viêm thanh quản

TP HCMBé An, 2 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở, co lõm ngực, kết quả test nhanh xác định nhiễm cúm A biến chứng viêm thanh quản.

Bé An ho, sổ mũi, sốt nhẹ khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, triệu chứng nặng dần. BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định dùng thuốc kháng virus kết hợp điều trị triệu chứng cho bé như hạ sốt, giảm ho, hỗ trợ dinh dưỡng. Bé được thở khí dung để tác động trực tiếp lên niêm mạc đường hô hấp. Bác sĩ tiêm thuốc kháng viêm đường tĩnh mạch điều trị viêm thanh quản.

Bé hết sốt, không còn khó thở sau hai ngày điều trị, dự kiến có thể xuất viện.

Bác sĩ Châu thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Hoài Thương

Gần đây số trẻ mắc cúm A khám ngoại trú và điều trị nội trú tại khoa Nhi tăng cao do thay đổi thời tiết. Những bé bệnh nặng được điều trị tại phòng cách ly, tránh lây nhiễm chéo.

Dấu hiệu cúm dễ bị nhầm lẫn với cảm sốt thông thường. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh diễn tiến nặng gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp. Nhóm nguy cơ cao diễn tiến nặng như trẻ dưới 2 tuổi, mắc bệnh nền hô hấp, tim mạch, suy giảm miễn dịch... Khi trẻ có dấu hiệu sốt, ho, ớn lạnh, đau đầu, đau mỏi người, ho khan, sổ mũi đau họng, nôn ói, đau bụng hoặc tiêu chảy, người nhà nên đưa đến bệnh viện.

Trẻ bị cúm nhẹ có thể điều trị tại nhà, nghỉ ngơi, uống nước nhiều, ăn thức ăn loãng dễ tiêu, dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định bác sĩ. Vệ sinh mũi họng bằng cách súc miệng, nhỏ mũi thường xuyên. Người chăm sóc trẻ, sống chung nhà nên đeo khẩu trang để phòng bệnh. Nếu trẻ không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thở nhanh, thở mệt, co rút lõm ngực, bỏ bú... cần được khám sớm.

Hoài Thương

*Tên bệnh nhi đã được thay đổi