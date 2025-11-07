Bé trai sốt co giật do nhiễm cúm A

TP HCMBé Huy, 3 tuổi, lên cơn sốt co giật, bác sĩ chẩn đoán nhiễm virus cúm A.

ThS.BS.CKI Trịnh Thị Hồng Vân, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích virus cúm A khiến trẻ sốt cao, làm tăng nhiệt độ cơ thể đột ngột dẫn đến rối loạn hoạt động điện não tạm thời, gây ra những cơn co giật có ngưỡng thấp, thường dưới 15 phút. Hầu hết trường hợp sốt co giật lành tính và không gây tổn thương não vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu cơn co giật kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc có kèm các dấu hiệu thần kinh khác thì cần được theo dõi sát.

Bé Huy được điều trị bằng thuốc kháng virus trong vòng 48 giờ đầu kể từ khi có triệu chứng, kết hợp hạ sốt, chườm mát để kiểm soát nhiệt độ cơ thể, ngăn ngừa co giật tái phát. Sau 3 ngày bé hết sốt, được xuất viện.

Bác sĩ Vân khám cho bé Huy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cúm A dễ lây lan thông qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi phát tán vào không khí, hay chạm vào các bề mặt có virus (tay nắm cửa, đồ chơi...) và đưa lên mắt, mũi, miệng. Triệu chứng phổ biến ở trẻ là sốt trên 38 độ, ho khan hoặc có đờm, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, đau đầu, ớn lạnh, chán ăn, tiêu chảy...

Trong tháng 10, số trẻ nhập viện do cúm A tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tăng gần 30% so với tháng trước do vào mùa mưa. Thời tiết tạo điều kiện cho virus phát tán, thời tiết thay đổi cũng làm cho hệ miễn dịch của trẻ suy yếu, môi trường học đường khiến trẻ dễ bị lây bệnh.

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ Vân khuyến cáo trẻ tiêm vaccine cúm hàng năm, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh.

Khi nhiễm cúm A, trẻ cần nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc hạ sốt, bù nước và điện giải theo hướng dẫn của bác sĩ. Trẻ có các dấu hiệu bất thường như sốt cao không hạ, khó thở, co giật, li bì, bỏ bú, ăn..., phụ huynh đưa con đến bệnh viện ngay.

Trẻ bị cúm A và có dấu hiệu co giật thường tự hết trong vài phút. Người lớn đặt trẻ nằm nghiêng để tránh sặc chất nôn hoặc đờm dãi, nới lỏng quần áo, không đưa bất cứ vật gì vào miệng hay tìm cách giữ chặt, kiềm chế cơn co giật của trẻ. Sau khi cơn co giật kết thúc, lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi