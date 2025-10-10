Bé trai nhiễm trùng tiêu hóa

TP HCMBé Thái, 2 tuổi, bị nhiễm trùng tiêu hóa nằm viện 5 ngày vừa về nhà thì đi tiêu lỏng hơn 10 lần kèm nôn ói, phải nhập viện lần hai.

Bé điều trị tại một bệnh viện với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, tiêu chảy cấp, 5 ngày sau xuất viện. Tối cùng ngày, bé tiếp tục nôn ói, mất nước, tiêu lỏng hơn 10 lần trong đêm, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu.

ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc, khoa Nhi, cho rằng có thể vi khuẩn trong cơ thể bé chưa bị tiêu diệt hết hoặc đã kháng thuốc, ngoài ra thức ăn bị nhiễm khuẩn có thể gây bệnh lần hai. Bệnh nhi được điều trị bằng phác đồ kháng sinh mới theo liệu trình 5-7 ngày, kết hợp men vi sinh cân bằng lại hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, phục hồi niêm mạc ruột. Bé được truyền dịch để xử lý tình trạng mất nước nghiêm trọng. Sau 3 ngày, bé đi ngoài đều đặn, tiếp tục được theo dõi và điều trị đến hết liệu trình.

Bác sĩ Ngọc khám cho bé Thái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiễm trùng đường ruột là bệnh thường gặp ở trẻ, xảy ra khi vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây viêm đường tiêu hóa. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là virus rotavirus, norovirus, adenovirus; vi khuẩn salmonella, e. coli, shigella, campylobacter. Một số loài ký sinh trùng cũng có thể gây viêm nhiễm. Bệnh thường lây truyền khi trẻ tiếp xúc với phân của người bệnh (thông qua tay bẩn, đồ chơi bị nhiễm bẩn) sau đó đưa tay lên miệng hoặc khi ăn uống phải thực phẩm hoặc nước bị nhiễm vi khuẩn, virus.

Triệu chứng điển hình là tiêu chảy phân lỏng, nôn ói nhiều lần, sốt, đau bụng. Trường hợp bệnh diễn tiến nặng như bé Thái sẽ đi kèm mất nước - đây là biến chứng nguy hiểm nhất, biểu hiện là môi khô, da khô, háo nước, mắt trũng, ít đi tiểu, thờ ơ, lừ đừ, hay quấy khóc. Ở trẻ nhũ nhi, do hệ miễn dịch còn non yếu, mất nước nặng có thể dẫn đến sốc, suy thận cấp, co giật, tổn thương não và thậm chí tử vong nếu không được can thiệp khẩn cấp.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo phụ huynh bù nước, điện giải bằng dung dịch oresol... Tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa, trẻ lớn thì ăn thức ăn dễ tiêu hóa như cháo, súp, chuối... Tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng. Không tự ý dùng thuốc tiêu chảy bởi chúng có thể giữ vi khuẩn hoặc độc tố trong ruột, làm tình trạng nặng hơn. Bố mẹ đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay nếu có biểu hiện môi khô, mắt trũng, tiểu ít, khóc không ra nước mắt, li bì, sốt cao không hạ hay có dấu hiệu lạ.

Bệnh rất dễ tái phát do môi trường tiếp xúc của trẻ dễ lây nhiễm tác nhân gây bệnh, vệ sinh cá nhân kém, nguồn nước và thực phẩm chưa đảm bảo. Mùa mưa bão là thời điểm bùng phát các bệnh tiêu hóa ở trẻ do ô nhiễm nguồn nước. Để giảm nguy cơ tái phát, phụ huynh nên vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sống cho bé. Trẻ ăn chín uống sôi, sử dụng các loại thực phẩm đảm bảo nguồn gốc, tiêm vaccine Rotavirus theo lịch khuyến cáo.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi