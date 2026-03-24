Bé trai nhiễm khuẩn tiết niệu do vi khuẩn kháng thuốc

Hà NộiBé Khôi, 4 tháng tuổi, sốt cao, họng đỏ, kết quả xét nghiệm ghi nhận nhiễm khuẩn tiết niệu do vi khuẩn Escherichia coli kháng thuốc.

Kết quả xét nghiệm của bé tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy bạch cầu tăng cao 19,2 G/L, chỉ số CRP phản ánh tình trạng viêm tăng lên 32,74 mg/L (ở trẻ khỏe mạnh lần lượt là 6-17G/L và dưới 1 mg/L). BS.CKI Đinh Xuân Hoàng, khoa Nhi, chẩn đoán bé bị hẹp bao quy đầu, phân tích nước tiểu do nhiễm trùng đường tiểu. Hẹp bao quy đầu khiến nước tiểu dễ ứ đọng dưới lớp da, tạo môi trường ẩm thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Thay bỉm và vệ sinh vùng sinh dục cho trẻ không đúng cách có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập vào niệu đạo. Hệ miễn dịch của trẻ còn chưa hoàn thiện nên khả năng chống lại vi khuẩn kém.

Bác sĩ điều trị cho bé Khôi bằng thuốc kháng sinh, theo dõi sát diễn tiến của bệnh và khả năng đáp ứng thuốc. Ngày thứ 3, chỉ số bạch cầu tiếp tục tăng nhẹ lên 19,39 G/L, CRP tăng cao 70 mg/L, phản ánh tình trạng viêm đang tiến triển, tức không đáp ứng thuốc kháng sinh ban đầu. Nuôi cấy nước tiểu sau hai ngày ghi nhận có vi khuẩn Escherichia coli. Bác sĩ chỉ định làm kháng sinh đồ và điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp với độ nhạy của vi khuẩn.

Sau khi thay đổi phác đồ, tình trạng của trẻ cải thiện. Bé Khôi hết sốt, bú khá, toàn trạng ổn định, xuất viện sau 7 ngày.

Bác sĩ Hoàng đang thăm khám cho bé Khôi. Ảnh: Hải Âu

Theo bác sĩ Hoàng, nhiễm khuẩn tiết niệu xảy ra phổ biến ở trẻ em, trẻ gái nhiều hơn do đặc điểm giải phẫu niệu đạo ngắn và gần hậu môn. Vi khuẩn từ đường tiết niệu xâm nhập vào máu có thể gây nhiễm trùng thận, nhiễm trùng huyết, viêm màng não. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là vi khuẩn gram âm, phổ biến nhất là vi khuẩn thường trú trong ruột già Escherichia coli (E.coli), chiếm khoảng 80-90% trường hợp. Loại vi khuẩn này ngày càng ghi nhận tình trạng kháng kháng sinh, làm tăng nguy cơ điều trị kéo dài.

Bệnh khó phát hiện sớm, đặc biệt ở trẻ nhũ nhi do triệu chứng ban đầu không điển hình. Để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh ở trẻ nhỏ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thay bỉm thường xuyên, vùng sinh dục cần được vệ sinh nhẹ nhàng bằng nước sạch, lau khô trước khi đóng bỉm mới. Trẻ nên uống đủ nước, khuyến khích đi tiểu đều đặn.

Khi trẻ có biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân, bú kém, quấy khóc nhiều, nước tiểu có mùi bất thường, cha mẹ nên đưa bé đi khám. Phát hiện và điều trị kịp thời giúp trẻ hồi phục hoàn toàn, phòng ngừa nguy cơ tái phát.

Trịnh Mai