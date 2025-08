Bé trai ngộ độc sau ăn chè cất ba ngày trong tủ lạnh

TP HCMHai tiếng sau khi ăn chè cất ba ngày trong tủ lạnh, Công, 12 tuổi, đau bụng rồi đi ngoài, nôn, sốt trên 38 độ C, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Đức Tuấn, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bệnh nhi có biểu hiện mất nước, da môi khô, mắt trũng, chẩn đoán ngộ độc sau ăn món chè nhiễm khuẩn do bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh.

"Môi trường tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình phân hủy và sinh trưởng của vi khuẩn chứ không tiêu diệt được chúng, trong khi món chè có nhiều nước, đường, tinh bột là môi trường lý tưởng để virus, vi khuẩn xâm nhập", bác sĩ Tuấn giải thích. Một số vi khuẩn có thể tồn tại trong môi trường nhiệt độ thấp khoảng 0 độ C đến âm 45 độ C, gây ngộ độc đường tiêu hóa như salmonella, listeria, escherichia coli, staphylococcus aureus... Do đó, món chè cất ba ngày trong tủ lạnh có thể đã bị nhiễm khuẩn gây ngộ độc cho người ăn.

Trẻ nhỏ có sức đề kháng kém, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện nên dễ bị tổn thương khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn, theo bác sĩ Tuấn. Nếu không xử trí kịp thời, trẻ mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn phần.

Bác sĩ chỉ định truyền dịch kết hợp bù nước và năng lượng cho bệnh nhi, dùng thuốc giảm đầy hơi và men vi sinh để ổn định đường ruột. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, số lần đi ngoài giảm, hết nôn, được xuất viện.

Bác sĩ Tuấn khám cho bệnh nhi. Ảnh: Đinh Huệ

Tình trạng ngộ độc thực phẩm có thể kéo dài 48-72 tiếng kể từ khi khởi phát triệu chứng. Ở mức độ nhẹ, khi cơ thể đã đào thải hết độc tố, các triệu chứng giảm dần, cơ thể có thể tự hồi phục trong một vài ngày. Triệu chứng ngộ độc nặng kéo dài hơn, không biến mất cho đến khi được điều trị.

Khi trẻ bị ngộ độc thực phẩm, phụ huynh lưu ý cho ăn món loãng, mềm, dễ tiêu như súp, cháo, các loại rau xanh, trái cây, sữa chua để hỗ trợ tiêu hóa. Tránh ép ăn quá nhiều trong một bữa, chia nhỏ để đảm bảo trẻ được bổ sung đủ dưỡng chất.

Theo bác sĩ Tuấn, khi bị ngộ độc thực phẩm không nên dùng thuốc cầm tiêu chảy do đây là một trong những cách cơ thể tống hết thức ăn gây ngộ độc ra ngoài. Dùng thuốc cầm tiêu chảy, vi khuẩn, độc tố lưu lại lâu hơn trong hệ tiêu hóa khiến bệnh dễ chuyển biến xấu. Sau 12 tiếng ngộ độc thực phẩm, trẻ có dấu hiệu chuyển nặng như bụng không giảm, tiêu chảy nhiều, nôn ra máu, nhịp tim nhanh, khóc không ra nước mắt, co giật... cần được đưa đến bệnh viện.

Để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bác sĩ khuyến cáo rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, nấu chín kỹ, bảo quản đúng cách. Không nên dùng lại thức ăn nấu chín để quá hai ngày trong tủ lạnh, nhất là thực phẩm có độ ẩm cao như chè, súp, cháo... Thực phẩm nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc không quá 4 giờ nếu ở môi trường bình thường.

Trịnh Mai

* Tên người bệnh đã được thay đổi