Bé gái ngộ độc do uống nhầm nước pha hàn the

Hà NộiBé Thu, 11 tuổi, uống nhầm chai nước pha hóa chất hàn the do tưởng nước ngọt, dẫn tới ngộ độc.

Người mẹ cho biết chị của bé Thu mua bộ kit làm đồ chơi slime về pha 4 thìa nhỏ chất borax (tức hàn the), tương đương 20 g vào 400 ml nước, đựng trong chai nước ngọt cũ. Bé Thu vô tình uống khoảng 10 ml, được bố mẹ phát hiện và gây nôn, đưa đến bệnh viện.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Đình Tuấn, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bé nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, họng đỏ nề, đau bụng ít. Bác sĩ chỉ định rửa dạ dày cấp cứu, truyền dịch nhằm đào thải nhanh chóng chất độc khỏi cơ thể của bé. Sau thủ thuật, bé được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, sức khỏe ổn định và xuất viện sau hai ngày.

Gói bột hàn the chị gái bé Thu sử dụng làm slime. Ảnh: Hải Âu

Hàn the là hợp chất hóa học dạng bột trắng, tan trong nước, có tính sát khuẩn nhẹ, khả năng tạo liên kết giúp làm đặc, kết dính. "Hàn the bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ", bác sĩ Tuấn nói, thêm rằng hóa chất này vẫn thường được sử dụng trong công nghiệp làm chất tẩy rửa, chất khử mùi, thuốc trừ sâu. Đây cũng là thành phần phổ biến trong một số loại đồ chơi như slime, đất nặn, bộ thí nghiệm mini...

Nuốt phải hàn the có thể gây ngộ độc cấp hoặc mạn tính tùy liều lượng. Ở mức nhẹ, trẻ buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Mức độ trung bình có thể gây phát ban, đỏ da, kích thích thần kinh, lú lẫn. Ngộ độc nặng có thể dẫn đến co giật, suy hô hấp, hôn mê, tổn thương gan thận nghiêm trọng và thậm chí tử vong. Khoảng 5-10 g borax cũng có thể gây ngộ độc nặng ở trẻ nhỏ, theo bác sĩ Tuấn.

Slime là món đồ chơi được làm từ keo, bột giặt, kem đánh răng, dầu gội... trộn với hàn the để tạo độ kết dính. Cơ quan An ninh Y tế quốc gia Pháp (ANSES) từng cảnh báo slime chứa các chất độc hại có thể gây dị ứng, bỏng, chàm hóa da, ảnh hưởng thần kinh và khả năng sinh sản.

Bác sĩ Tuấn cho biết những năm gần đây số trẻ nhập viện do ngộ độc hóa chất có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân thường do trẻ chơi đồ chơi chứa hóa chất mà không rửa tay, vô tình đưa lên miệng. Phản ứng ngộ độc phụ thuộc vào loại hóa chất, hàm lượng tiếp xúc và thể trạng trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh kiểm tra kỹ nguồn gốc đồ chơi, nhất là các sản phẩm yêu cầu tự pha chế, giám sát khi con chơi slime, giới hạn thời gian chơi, không để trẻ ngậm hoặc ăn đồ chơi. Phụ huynh nên cất kỹ hóa chất nơi kín đáo, xa tầm với của trẻ, tìm hiểu về cách sử dụng, độc tính và các biện pháp phòng tránh ngộ độc các hóa chất gia dụng. Đồng thời hãy giáo dục cho trẻ ý thức phòng tránh ngộ độc, hướng dẫn trẻ cách sử dụng các loại xà phòng, dầu gội.

Trường hợp không may xảy ra tai nạn, cần cấp cứu trẻ bằng cách rửa vết thương liên tục với nguồn nước sạch. Trẻ súc miệng bằng nước muối loãng, lau rửa miệng tránh trường hợp tổn thương lan rộng. Nếu trẻ lớn uống nhầm hóa chất không gây bỏng và còn tỉnh táo, phụ huynh có thể cho con uống nước muối loãng ấm để kích nôn, sau đó nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Dấu hiệu trẻ ngộ độc hóa chất gồm ho sặc sụa, buồn nôn, đau bụng, đau họng, hơi thở có mùi hóa chất, tím tái, mệt lả, thở nhanh nông, rối loạn ý thức, hôn mê. Nếu tiếp xúc với axit mạnh có thể bị bỏng da nghiêm trọng.

Trịnh Mai

*Tên người bệnh đã được thay đổi