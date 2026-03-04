Bé trai mắc bệnh viêm mạch

TP HCMBé Đông, 5 tuổi, sưng chân và khớp, nổi ban tím, da nhợt nhạt như dị ứng, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm mạch IgA.

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán bé mắc ban xuất huyết Schonlein-Henoch (còn gọi là viêm mạch IgA). Kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu ghi nhận đạm niệu mức độ nhẹ cho thấy dấu hiệu thận bắt đầu bị ảnh hưởng.

Viêm mạch IgA là tình trạng viêm mạch máu nhỏ ở da, khớp, ruột, thận, thường xảy ra ở trẻ 3-5 tuổi. Trẻ có thể gặp triệu chứng ban xuất huyết nổi gồ, ấn không mất màu, chủ yếu ở mông, hai chân. Bệnh tiến triển gây đau bụng, nôn, đi ngoài ra máu, đau sưng khớp nên dễ nhầm với viêm ruột thừa hoặc bệnh lý huyết học, sốt xuất huyết, bệnh khớp và bệnh thận khác. Bệnh có thể tổn thương thận, biểu hiện qua tiểu máu hoặc tiểu đạm.

Phó giáo sư Trụ khám cho bé Đông. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phó giáo sư Trụ điều trị đau bụng, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương da và khớp cho bệnh nhi. Sau gần hai tuần điều trị, Đông hết nổi ban, không còn đau bụng, sinh hoạt bình thường và được xuất viện. Bé cần được tiếp tục theo dõi sức khỏe từ 6 tháng đến một năm để phát hiện sớm biến chứng thận.

Theo phó giáo sư Trụ, đa số trẻ mắc viêm mạch IgA có tiên lượng tốt, tự hồi phục. Tuy nhiên, khoảng 20-50% trường hợp có thể ảnh hưởng thận ở mức độ khác nhau. Bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng, theo dõi biến chứng. Trường hợp nặng cần dùng corticoid theo chỉ định.

Phần lớn trẻ chỉ bị tổn thương da, đau bụng nhẹ hoặc đau khớp và tự hồi phục. Tuy nhiên, nếu có tổn thương thận, bệnh có thể diễn tiến phức tạp, thậm chí có nguy cơ suy thận về sau nếu không được theo dõi sát.

Theo một nghiên cứu tổng quan đăng trên tạp chí Frontiers in Pediatrics năm 2022, tỷ lệ mắc bệnh IgA ước tính khoảng 13-20 ca trên 100.000 trẻ dưới 17 tuổi mỗi năm. Nguyên nhân chính xác chưa được biết rõ nhưng bệnh thường xuất hiện sau nhiễm trùng hô hấp trên 1-3 tuần. Một số yếu tố khởi phát khác như vi khuẩn, virus, dùng thuốc, côn trùng đốt, dị ứng thức ăn hay thay đổi thời tiết...

Minh Tâm

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi