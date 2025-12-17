Bé trai bị dính vành tai bẩm sinh

TP HCMBé Quang, 3 tháng tuổi, 1/2 tai trái cụp xuống từ khi chào đời, bác sĩ chẩn đoán dính vành tai bẩm sinh.

BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết dính vành tai là dị tật bẩm sinh xảy ra do sự phát triển bất thường của sụn trong quá trình hình thành tai trong thai kỳ, có thể ảnh hưởng đến thính lực. Do đó, bệnh nhi cần được thăm khám chuyên sâu.

Nửa trên tai trái của bé cụp ra trước, dính vào phần bình tai gây mất thẩm mỹ và khó khăn trong việc khám, khảo sát thính lực cho bé, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Bác sĩ Tuấn cho biết phẫu thuật giải phóng vành tai có thể thực hiện khi trẻ được 3-6 tháng tuổi. Lúc này, vành tai của trẻ nhỏ, mềm, can thiệp giúp giải phóng lực kéo, cho phép sụn tai phát triển bình thường, hạn chế sẹo.

Bác sĩ Tuấn (phải) và êkíp phẫu thuật giải phóng vành tai cho bệnh nhi. Ảnh: Giản Đơn

Kíp mổ rạch một đường nhỏ theo rãnh dính giữa vành tai và da đầu nhằm tạo mặt phẳng tách rời giữa sụn vành tai, mô mềm vùng thái dương, tiếp đó dùng kéo vi phẫu để tách mô xơ. Bé hồi phục tốt, xuất viện sau 5 ngày.

Phần vành tai phía trên của bé Quang bị cụp xuống và dính khiến sụn tai phát triển theo hướng cụp xuống. Các bác sĩ sẽ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vành tai sau khi sụn vành tai của bé hướng lên.

Sau phẫu thuật, trẻ có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ cần đảm bảo vệ sinh vết mổ sạch sẽ, tránh chạm tay, sờ, nắn hay đè ép vết thương. Trẻ cần đến bệnh viện tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi sự phát triển của vành tai.

Giản Đơn

*Tên người bệnh đã được thay đổi