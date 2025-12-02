Bé trai bệnh cúm A chồng tay chân miệng

TP HCMBé Hưng, 14 tháng tuổi, sốt cao, ho, khò khè, chảy mũi, mụn nước nổi quanh miệng do cúm A kèm bệnh chân tay miệng.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy bé Hưng dương tính với cúm A. Hai chị của bé trước đó cũng bệnh cúm. Ngoài mụn nước đỏ quanh miệng, bé còn có các vết loét sâu trong họng gây đau, ăn uống khó khăn. BS.CKI Lê Thu Trang, khoa Nhi, chẩn đoán bé đồng thời mắc bệnh tay chân miệng, biến chứng viêm tai giữa do nhiễm virus đường hô hấp.

Bác sĩ Trang giải thích trẻ mắc cúm A, sức đề kháng giảm nên dễ bị bội nhiễm vi khuẩn dẫn đến biến chứng nặng như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp, viêm não, viêm màng não. Virus cúm có thể gây viêm mô mũi, tăng số lượng và di chuyển vào tai giữa qua vòi nhĩ. Vòi nhĩ nối tai giữa và mũi, có vai trò điều hòa áp suất, dẫn lưu dịch. Song, vòi nhĩ của trẻ nhỏ ngắn, ngang hơn so với người lớn nên virus dễ xâm nhập vào tai giữa. Hệ miễn dịch của trẻ đang trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện nên khả năng chống lại tác nhân gây bệnh kém. Do đó, nguy cơ viêm tai giữa do virus từ mũi họng lan sang cao hơn, phổ biến nhất ở trẻ 6-36 tháng tuổi.

Bác sĩ cho bé Hưng dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kết hợp các biện pháp hỗ trợ như hạ sốt, khí dung, vệ sinh miệng, rửa mũi họng, bổ sung dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng. Sau hai ngày điều trị, bé hết sốt, giảm ho, sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Bác sĩ khám cho bé Hưng trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trang, trong hai tuần qua, mỗi ngày bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận hơn 200 bệnh nhi khám hô hấp, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều bé đồng nhiễm 2-3 bệnh như cúm mùa, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, sốt xuất huyết... Nguyên nhân có thể do thay đổi độ ẩm, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khiến virus, vi khuẩn dễ tồn tại, sinh sôi. Giảm tiếp xúc ánh sáng mặt trời vào mùa lạnh cũng làm cơ thể giảm tổng hợp vitamin D - yếu tố quan trọng giúp tăng sức đề kháng.

Ở trẻ nhỏ, cúm A biểu hiện đa dạng với triệu chứng như sốt trên 38 độ C, ho khan hoặc ho có đờm, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng, đau đầu, ớn lạnh, chán ăn, rối loạn tiêu hóa...

Bệnh tay chân miệng có triệu chứng đặc trưng như sốt (nhẹ hoặc cao) liên tục không hạ và tổn thương ở da (rát đỏ, mụn nước ở các vị trí đặc biệt như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân...). Song, một số trẻ chỉ loét miệng hoặc nổi nốt ban nhỏ màu đỏ ở mông hoặc bẹn, khó phát hiện.

Bác sĩ Trang khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát sức khỏe trẻ trong những ngày bệnh. Trẻ sốt cao kéo dài, thở bất thường, quấy khóc dai dẳng, ngủ ít hoặc ngủ li bì, hay giật mình, run tay chân, co giật cần đưa đến viện ngay. Trong quá trình chăm sóc, cha mẹ nên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi tiếp xúc với trẻ, vệ sinh quần áo, tã, đồ chơi, vật dụng cá nhân, tay nắm cửa, sàn nhà...

Hằng Trần