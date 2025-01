Bé sơ sinh bị tắc ruột, viêm màng não mủ

TP HCMBé Bình, 11 ngày tuổi, bụng chướng, nôn ói do tắc ruột, hai ngày sau phát hiện thêm biến chứng viêm màng não mủ.

Bé Bình là con song sinh, uống sữa công thức từ khi chào đời do mẹ thiếu sữa. Sau một tuần, bé không đi ngoài được nên phải đổi sữa, bắt đầu đi ngoài lỏng, bụng to dần, ọc sữa, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Ngày 2/1, BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, chuyên khoa Ngoại Nhi, cho biết nghi ngờ bệnh nhi bị viêm ruột, nhiễm trùng huyết nặng nên chỉ định tiêm kháng sinh, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải. Kết quả chụp X-quang cho thấy đại tràng của bé giãn to, chứa nhiều khối phân cứng - nguyên nhân gây tắc ruột cơ học, cần can thiệp ngoại khoa gấp. Êkíp phẫu thuật ghi nhận ruột non xẹp, đoạn đại tràng giãn lớn, có những ổ viêm sắp hoại tử, nhiều phân rắn. Bác sĩ rửa ruột, mở hậu môn tạm hồi tràng, đồng thời sinh thiết khung đại tràng để chẩn đoán phân biệt với bệnh lý khác.

Bác sĩ Trọng (ở giữa) và êkíp can thiệp cho bệnh nhân để tránh biến chứng. Ảnh: Đình Lâm

Hậu phẫu hai ngày, bé sốt, phản ứng nhiễm trùng 145 mg/L trong khi bình thường dưới 10, kết quả chọc dò não tủy cho thấy tế bào bạch cầu 153 (bình thường dưới 20 tế bào). Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm màng não mủ - tình trạng nhiễm khuẩn màng não do tác nhân gây viêm và sinh mủ, thường gặp là vi khuẩn.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Học, Trung tâm Sơ sinh, cho hay khi nhập viện bé Bình có những dấu hiệu nhiễm trùng huyết, tuy nhiên tắc ruột là cấp cứu ngoại khoa nên ưu tiên xử lý trước. Bác sĩ nghi ngờ bé tắc ruột dẫn đến nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng huyết, vi khuẩn từ đó xâm nhập qua màng não và gây bệnh.

Bác sĩ đổi kháng sinh liều cao theo phác đồ 21 ngày, đến ngày thứ 17, bé đáp ứng thuốc tốt, hết sốt, bụng mềm xẹp, ăn uống tốt, đi đại tiện qua hậu môn tạm. Bé xuất viện, dự kiến được đóng hậu môn sau một tháng. Bác sĩ hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà, vệ sinh thường xuyên để tránh viêm nhiễm.

Bác sĩ Kim Học khám cho bé Bình trước khi xuất viện. Ảnh: Đình Lâm

Bác sĩ Kim Học cho biết tắc ruột ở trẻ sơ sinh thường do dị tật bẩm sinh như ruột xoay bất toàn, teo ruột non, tắc tá tràng... Trường hợp tắc do khối phân như bé Bình ít gặp. Tỷ lệ viêm màng não mủ ước tính xảy ra khoảng 0,8-6,1/1.000 trẻ sinh sống. Trong đó, tỷ lệ viêm màng não trên các trẻ nhiễm khuẩn huyết sơ sinh là 20-25%. "Hiện y văn thế giới chưa có thống kê số trẻ bị tắc ruột sơ sinh biến chứng viêm màng não", bác sĩ Kim Học nói, thêm rằng đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện Tâm Anh.

Bệnh viêm màng não ở trẻ sơ sinh do nhiều nguyên nhân. Ở trẻ sơ sinh, viêm màng não thường do vi khuẩn liên cầu nhóm B (Group B Streptococcus - GBS), Escherichia coli, các trực khuẩn gram âm...

Bác sĩ khuyến cáo nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Trường hợp mẹ phải cho bé uống sữa công thức thì nên uống sau khi tròn một tháng tuổi. Khi thấy trẻ có bất kỳ biểu hiện không dung nạp sữa, phụ huynh cần ngưng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi