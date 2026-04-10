Bé gái suy dinh dưỡng thể béo phì

Hà NộiMinh Anh, 14 tuổi, béo phì nhưng thiếu chất vì người nhà lo con suy dinh dưỡng nên ép ăn và uống sữa nhiều năng lượng.

Khi còn bé, Minh Anh biếng ăn, nhẹ cân nên uống sữa có hàm lượng dinh dưỡng cao, ăn ngày nhiều bữa. Sau đó, bé tăng cân không kiểm soát, lên 80 kg, không thể giảm cân. Lúc đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bé cao 1,67 m, nặng 80 kg, BMI 29.

Tiến sĩ Trần Quyền An, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết Minh Anh nặng 80 kg song các xét nghiệm cho thấy suy dinh dưỡng thể béo phì. Đây là tình trạng cân nặng của trẻ vượt chuẩn nhưng cơ thể thiếu chất.

Bệnh nhân suy dinh dưỡng thể này có nguy cơ rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng đến tăng trưởng, tâm lý và phát triển chung. Trẻ có nguy cơ dậy thì sớm hoặc muộn, đề kháng insulin và tăng nguy cơ đái tháo đường nếu suy dinh dưỡng thể béo phì.

Tiến sĩ Quyền An cho rằng chế độ ăn uống không cân đối các nhóm chất trong thời gian dài khiến cơ thể nạp thừa calo từ đường, chất béo nhưng thiếu hụt các vi chất thiết yếu như sắt, canxi, kẽm, vitamin D. Tình trạng này làm mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng, người bệnh thừa mỡ nhưng thiếu máu, còi xương.

Chuyên viên dinh dưỡng tư vấn khẩu phần ăn phù hợp cho Minh Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh suy dinh dưỡng thể béo phì không cần dùng thuốc khi giảm cân. Mục tiêu điều trị là giảm mỡ nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng chiều cao. Bác sĩ tư vấn Minh Anh theo chế độ ăn giảm khoảng 500 kcal mỗi ngày so với nhu cầu để đảm bảo năng lượng hợp lý, không gây mất cân bằng hay thiếu dinh dưỡng.

Khẩu phần ăn của bé được chia nhỏ thành ba bữa chính, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, đa dạng được tư vấn phù hợp với thói quen, nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi. Hạn chế đồ chế biến sẵn, nhiều đường, chất béo, tăng rau xanh, kiểm soát khẩu phần.

Minh Anh tập luyện mỗi ngày ít nhất 60 phút, kết hợp 2-3 buổi tăng sức mạnh mỗi tuần và ngủ đủ 8-9 tiếng, hạn chế thiết bị điện tử. Sau hai tháng điều chỉnh ăn uống và luyện tập, cân nặng của bé giảm còn khoảng 74,5 kg.

Tiến sĩ An khuyến cáo không áp dụng chế độ ăn kiêng khem cực đoan, cắt bữa, hay cắt nhóm chất dinh dưỡng khi trẻ giảm cân. Bởi độ tuổi này cần đủ năng lượng và vi chất để phát triển thể chất. Phụ huynh nên xây dựng chế độ ăn phù hợp với độ tuổi, kiểm soát năng lượng và duy trì vận động cho trẻ, cần theo dõi cân nặng, chiều cao theo biểu đồ chuẩn. Trẻ có dấu hiệu tăng cân nhanh cần đến bệnh viện khám sớm để kiểm soát kịp thời.

Thúy Hạnh

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi