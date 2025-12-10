Bé gái bị đảo ngược phủ tạng chào đời khỏe mạnh

TP HCMSiêu âm ở tuần 20 cho thấy thai nhi bị đảo ngược phủ tạng, bác sĩ chọc ối xác định có đột biến gene và theo dõi đến khi bé sinh an toàn.

Mẹ bé, 29 tuổi, theo dõi ba tháng đầu thai kỳ tại phòng khám tư ở địa phương không ghi nhận bất thường, sàng lọc tiền sản giật nguy cơ cao và được dự phòng bằng thuốc Aspirin. Ở tuần thai thứ 20, chị đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, ThS.BS Nguyễn Thị Liên Phương, chuyên khoa Y học bào thai, siêu âm phát hiện tim và dạ dày thai nhi nằm ở bên phải cơ thể (bình thường ở bên trái), biểu hiện của đảo ngược phủ tạng. Đây là tình trạng các cơ quan trong cơ thể nằm ngược lại so với vị trí giải phẫu bình thường.

Ảnh siêu âm cho thấy tim và dạ dày của thai nhi nằm ở bên phải. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Đảo ngược phủ tạng có thể xảy ra đơn độc mà không kèm theo bất thường khác hoặc khả năng xuất hiện cùng dị tật bẩm sinh khác. Khoảng 5-10% trẻ bị đảo ngược phủ tạng có dị tật tim bẩm sinh. Tùy tình trạng bệnh, trẻ chào đời có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Nếu tình trạng này đi kèm với dị tật khác, trẻ có nguy cơ suy hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng, rối loạn chức năng ruột, ruột xoay bất toàn...

Thai phụ được bác sĩ chọc ối để xác định nguyên nhân gây đảo ngược phủ tạng. Kết quả giải trình tự gene chuyên sâu ghi nhận thai nhi mang đột biến gene MMP21 dị hợp tử, dạng di truyền trội, liên quan hội chứng Heterotaxy. Đảo ngược phủ tạng liên quan hội chứng Heterotaxy thường dẫn đến sự sắp xếp bất thường tạng trong ngực và bụng, gây ra khuyết tật tim phức tạp, biến chứng nghiêm trọng khác. Ở trường hợp này, siêu âm ghi nhận các cơ quan của thai nhi bị đảo ngược theo kiểu "soi gương", không có dị tật đi kèm. "Tình trạng này hiện y văn thế giới chưa có thống kê đầy đủ", bác sĩ Phương nói, đồng thời tiên lượng tích cực, khả năng không gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho trẻ.

Thai phụ được hướng dẫn ăn đủ các nhóm chất, tăng cường rau xanh, trái cây, giảm ngọt và mặn, uống đủ nước, vận động theo khả năng, tránh căng thẳng để kiểm soát nguy cơ tiền sản giật. Đến tuần thai 39, bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3,5 kg. Bác sĩ tư vấn gia đình theo dõi sức khỏe của trẻ, khi có bất thường đưa đi khám ngay.

Êkíp mổ lấy thai cho thai phụ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đảo ngược phủ tạng xảy ra chủ yếu do đột biến gene ở một hoặc nhiều gene khác nhau. Hơn 100 gene liên quan đến tình trạng này như ANKS3, NME7, NODAL, CCDC11, WDR16, MMP21, PKD1L1, DNAH9... Đột biến gene có khả năng di truyền theo nhiều cách bao gồm di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, lặn trên nhiễm sắc thể thường, liên kết với nhiễm sắc thể X hoặc đột biến mới phát sinh, tùy thuộc vào gene cụ thể liên quan.

Trường hợp thai nhi bị đảo ngược phủ tạng không có dị tật đi kèm, trẻ sinh ra thường sẽ không có triệu chứng nào, sống khỏe mạnh. Một số trường hợp liên quan đến các khuyết tật hoặc hội chứng bẩm sinh khác, tùy mức độ ảnh hưởng đến chức năng sống, bác sĩ có thể đưa ra phương án xử trí phù hợp.

Bác sĩ khuyến nghị tất cả phụ nữ mang thai nên sàng lọc dị tật thai nhi, bệnh di truyền tại trung tâm y tế chuyên sâu. Thai phụ cần khám thai đúng lịch, nhất là mốc quan trọng như quý một (11-13 tuần 6 ngày), quý 2 (20-24 tuần), quý 3 (28 tuần). Tùy trường hợp cụ thể, bác sĩ lên kế hoạch quản lý thai kỳ phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Ngọc Châu