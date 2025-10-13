Bé gái 9 tuổi bị suy giáp

TP HCMBé Hương 9 tuổi sưng cổ hơn một tháng, bác sĩ chẩn đoán viêm giáp tự miễn Hashimoto, đã tiến triển đến giai đoạn suy giáp, phải uống thuốc điều trị suốt đời.

Kết quả xét nghiệm hormone tuyến giáp TSH của bé tăng cao 26,8 mlU/L, trong khi bình thường 0.4-4.0 mIU/L, còn hormorne FT4 giảm còn 0,52 ng/dL, bình thường 0.8-1.8 ng/dL. ThS.BS.CKI Hạp Tiến Lộc, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết TSH cao nhưng FT4 thấp là do tuyến giáp đang sản xuất không đủ hormone cần thiết cho cơ thể, dẫn đến suy giáp.

Bé Hương được điều trị bằng hormone giáp thay thế mỗi ngày, liều thuốc được điều chỉnh theo cân nặng và kết quả xét nghiệm định kỳ. Suy giáp do viêm giáp tự miễn là tình trạng mạn tính. Vì vậy, bé cần uống thuốc đều đặn suốt đời để duy trì hormone ở mức bình thường, theo bác sĩ Lộc.

Viêm giáp tự miễn do hệ miễn dịch tấn công chính tuyến giáp của cơ thể khiến tế bào tuyến giáp bị phá hủy dần. Khi lượng tế bào lành giảm, tuyến giáp không còn đủ khả năng sản xuất hormone, gây suy giáp. Bệnh thường tiến triển âm thầm, nhiều trẻ không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xuất hiện cổ to, mệt mỏi, da khô, táo bón, học tập kém tập trung hoặc chậm phát triển thể chất.

Viêm giáp tự miễn thường gặp ở nữ nhiều hơn nam, có thể xuất hiện ở lứa tuổi học đường hoặc dậy thì. Bệnh có yếu tố di truyền và liên quan đến rối loạn miễn dịch. Phát hiện sớm và điều trị đúng bệnh giúp trẻ phát triển bình thường về chiều cao, cân nặng và trí tuệ.

Trẻ bị suy giáp thường biểu hiện cổ sưng to, vàng da kéo dài, ngủ nhiều, kém linh hoạt, táo bón, hạ thân nhiệt, da khô, lạnh, lưỡi to, rốn lồi... Bệnh thường được chẩn đoán thông qua sàng lọc sơ sinh bằng cách lấy mẫu máu gót chân của trẻ trong vòng 24-72 giờ chào đời để đo nồng độ TSH và T4. Nếu kết quả sàng lọc bất thường, bác sĩ chỉ định cho trẻ làm các xét nghiệm.

Điều trị suy giáp ở trẻ cần bắt đầu sớm, lý tưởng nhất là trong vòng 2 tuần đầu sau sinh, để ngăn ngừa tổn thương não vĩnh viễn và đảm bảo sự phát triển bình thường. Nếu điều trị đầy đủ, hầu hết trẻ em bị suy giáp bẩm sinh có thể phát triển bình thường về thể chất và tinh thần. Bé cần được theo dõi định kỳ để điều chỉnh liều thuốc và đảm bảo nồng độ hormone tuyến giáp luôn ổn định. Trường hợp trẻ không được chữa trị dẫn đến chậm lớn, kém phát triển trí tuệ, dậy thì muộn...

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi