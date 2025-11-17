Bé gái 7 tuổi xoắn buồng trứng do u quái

TP HCMBé Hạnh, 7 tuổi, đau bụng hai tuần không khỏi, bác sĩ chẩn đoán xoắn buồng trứng do u quái buồng trứng kích thước 2x2,5 cm.

Trước đó, bé có u buồng trứng nhỏ, được theo dõi. Khi đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bé đau bụng nhiều, siêu âm ghi nhận buồng trứng xoắn gây tắc nghẽn động mạch (cung cấp máu) và tĩnh mạch (thoát lưu máu), hệ quả là ứ máu, phù nề buồng trứng. BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, cho biết nguồn oxy, dưỡng chất bị cắt đứt hoàn toàn khiến các tế bào buồng trứng chết dần dẫn đến hoại tử mô. Tình trạng này có thể gây biến chứng như nhiễm trùng và áp xe buồng trứng, dính ruột, viêm tiểu khung phần phụ... nếu không được can thiệp kịp thời.

Êkíp phẫu thuật nội soi ổ bụng tháo xoắn, đưa buồng trứng về vị trí bình thường để tăng tưới máu cơ quan bị xoắn. Sau đó, bác sĩ cắt bỏ khối u quái bảo tồn nhiều nhất mô buồng trứng để ngăn ngừa nhiễm trùng, giảm ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của trẻ sau này.

Bác sĩ Trọng (ngoài cùng bên phải) phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U quái buồng trứng ở trẻ là khối u tế bào mầm của buồng trứng, có thể chứa nhiều loại mô khác nhau như tóc, răng, xương, sụn, mỡ, tuyến giáp hoặc mô thần kinh... Bệnh thường phát hiện sau tuổi dậy thì. Đa phần u quái buồng trứng là u trưởng thành và lành tính.

U quái buồng trứng xoắn xảy ra khi buồng trứng và vòi trứng xoay quanh trục dây chằng treo buồng trứng, làm tắc nghẽn nguồn cung cấp máu cho buồng trứng. Đây là biến chứng cấp tính của bệnh, cần được can thiệp y tế khẩn cấp.

Triệu chứng bệnh tùy thuộc vào kích thước, vị trí, biến chứng của khối u, thường gặp là đau bụng âm ỉ, chướng bụng, buồn nôn, rối loạn kinh nguyệt ở bé gái dậy thì, tiểu tiện thường xuyên hoặc khó đại tiện. Một số trẻ có thể không có triệu chứng bệnh, được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc siêu âm bụng. Nếu trẻ đột ngột đau bụng dữ dội cần khám ngay vì có thể do xoắn buồng trứng.

Hiện, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính để loại bỏ khối u và bảo tồn phần buồng trứng còn lại, đảm bảo khả năng sinh sản. Với u quái chưa trưởng thành hoặc nghi ngờ ác tính, người bệnh có thể cần được cắt bỏ buồng trứng và vòi trứng đồng thời sinh thiết các hạch bạch huyết lân cận để đánh giá mức độ lan rộng.

Đình Lâm