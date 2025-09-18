Bé gái mắc u buồng trứng

TP HCMBé Trân, 15 tuổi, đau bụng, sốt, tiêu lỏng lẫn máu, tưởng bệnh tiêu hóa, đi khám bác sĩ chẩn đoán có khối u buồng trứng.

Siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u kích thước 120x120 mm hai bên vùng bụng dưới. BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại Nhi, cho biết khối u lớn gấp 10 lần buồng trứng, chèn ép các cơ quan lân cận gây nhiễm trùng ổ bụng. Bé được chụp CT để xác định rõ chẩn đoán, kết quả là u quái trưởng thành. Bác sĩ phẫu thuật bóc tách u cho bệnh nhi, giải phẫu xác định khối u lành tính.

Còn bé Hạnh, 13 tuổi, không có triệu chứng, đi khám sức khỏe, siêu âm ghi nhận khối u kích thước 42x45x70mm, nguy cơ gây xoắn buồng trứng. Bác sĩ Vũ phẫu thuật nội soi bóc tách trọn vẹn khối u, bảo tồn buồng trứng, bảo vệ chức năng nội tiết và sinh lý. Kết quả sinh thiết cũng xác định u lành tính.

Bác sĩ Vũ (thứ hai từ phải sang) phẫu thuật bóc tách khối u cho bé Trân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U buồng trứng dạng nang là bệnh lý có thể gặp ở bé gái trong mọi lứa tuổi. Hai loại u thường gặp là u nang thanh dịch và u quái, đa phần lành tính nhưng cần phẫu thuật khi đường kính u từ 4 cm trở lên để tránh biến chứng. Bệnh cần phát hiện sớm và theo dõi nhằm giảm nguy cơ xoắn buồng trứng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.

Bệnh thường diễn tiến mơ hồ, biểu hiện là đau bụng nên dễ bị nhầm với các vấn đề về tiêu hóa. Bé gái tuổi vị thành niên dễ bị nhầm tưởng đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt... Đa phần bệnh được phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe hoặc khám tiêu hóa.

Một bệnh nhi được siêu âm bụng khi đi khám sức khỏe. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phương pháp điều trị u nang buồng trứng là phẫu thuật nội soi bóc trọn khối u và bảo tồn buồng trứng tối đa để đảm bảo chức năng nội tiết và sinh lý sau này. Phụ huynh nên cho trẻ kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám tổng quát hàng năm giúp phát hiện nhiều bệnh lý ngoại nhi nguy hiểm khác.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi