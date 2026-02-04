Bé 9 tuổi xuất huyết tiêu hóa sau hai tháng đau bụng

TP HCMBé Hân đau bụng, nôn ói, đi tiêu ra máu, bác sĩ chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm dạ dày.

Mẹ của bé Hân cho biết hai tháng trước bé đau bụng, đi tiêu phân lỏng, thỉnh thoảng có máu. Bé đã uống men vi sinh, thuốc giảm đau điều trị rối loạn tiêu hóa - viêm dạ dày nhưng không giảm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, BS.CKI Lâm Bội Hy, khoa Nhi, cho biết bé Hân bị viêm loét đoạn cuối hồi tràng, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản, chỉ định điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch, truyền dịch hỗ trợ. Sau 7 ngày, các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu máu giảm rõ, bé xuất viện.

Theo bác sĩ Bội Hy, căng thẳng trong mùa thi, ăn uống thất thường dễ dẫn đến tình trạng viêm dạ dày, viêm thực quản do trào ngược dạ dày thực quản ở Hân. Bé Hân đi tiêu ra máu có thể do viêm đoạn cuối hồi tràng. Đây là bệnh ít gặp ở trẻ em, do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng đường tiêu hóa hoặc viêm ruột mạn...

Nếu không được điều trị sớm, trẻ tiêu máu kéo dài dễ dẫn đến thiếu máu mạn tính, gây mệt mỏi, giảm khả năng học tập. Tình trạng viêm ruột trên hai tháng còn làm giảm hấp thu dinh dưỡng, khiến trẻ chậm phát triển thể chất. Bệnh không được kiểm soát đúng cách có nguy cơ tái phát nhiều đợt, khó điều trị. Một số trường hợp gặp biến chứng loét sâu, hẹp ruột, phải điều trị nội khoa tích cực hoặc can thiệp phẫu thuật.

Bác sĩ Bội Hy kiểm tra sức khỏe cho bé Hân sau một tuần xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tái khám sau một tuần, Hân không còn đau bụng, ăn uống bình thường, ngủ sâu giấc.

Bác sĩ lưu ý các bệnh lý viêm ruột ở trẻ em thường khởi phát âm thầm, triệu chứng dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường. Do đó, khi trẻ đau bụng kéo dài, nôn ói tái diễn, tiêu phân có máu hoặc sụt cân, phụ huynh cần đưa trẻ khám chuyên khoa ngay để được xử trí kịp thời, đúng cách.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi