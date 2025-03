Bé 9 tháng tuổi nuốt ghim bấm

Hà NộiBé Thư, 9 tháng tuổi, đau bụng quấy khóc, gia đình kiểm tra camera phát hiện con nuốt ghim giấy, được bác sĩ nội soi gắp dị vật.

Thời điểm bé Thư nuốt ghim giấy đến khi bố mẹ phát hiện đưa đi cấp cứu khoảng ba giờ. Kết quả chụp X-quang ổ bụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy có dị vật cản quang, dạng ghim với chiều dài khoảng hơn 1 cm nằm đoạn hai tá tràng (phần đầu của ruột non nối với phần cuối của dạ dày).

Ngày 8/3, BS.CKII Bùi Quang Thạch, khoa Tiêu hóa, cho biết bệnh nhi cần được lấy dị vật càng sớm càng tốt, tránh biến chứng. Bác sĩ giải thích theo sinh lý tiêu hóa bình thường, sau hơn 4 giờ, thức ăn hoặc dị vật nuốt vào sẽ di chuyển từ dạ dày xuống ruột non (dài khoảng 4-5 m). Nếu không can thiệp kịp thời, dị vật vào sâu trong ruột non khiến quá trình lấy ra gặp nhiều khó khăn. Quãng đường di chuyển của dị vật dài hơn, thành ruột non mỏng gây tổn thương ống tiêu hóa.

Ảnh ghim giấy ở tá tràng trên phim chụp X-quang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ gây mê khẩn, hỗ trợ bác sĩ nội soi lấy dị vật thuận lợi, đảm bảo an toàn cho bé trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật. Gây mê cho trẻ nhỏ cần kiểm soát tốt đường thở, đảm bảo huyết động luôn ổn định trong suốt cuộc nội soi, đồng thời kiểm soát nguy cơ trào ngược (nguy cơ dạ dày đầy). Bệnh nhi dưới một tuổi có nguy cơ cao gặp biến chứng về tim và phổi nếu không sử dụng liều lượng thuốc mê phù hợp.

Theo bác sĩ Thạch, gắp dị vật ở ruột non là kỹ thuật khó, sử dụng dây nội soi khác biệt so với dạ dày, đại tràng thông thường. Bác sĩ cần thận trọng khi thao tác luồn ống nội soi và kẹp gắp dị vật vào đường tiêu hóa. Quá trình gắp khó khăn và kéo dài thời gian hơn nhiều so với người lớn.

Sau 30 phút bé nhập viện, êkíp nội soi lấy tổng 5 ghim giấy, tránh ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bé. Sau đó, bé tỉnh táo, được theo dõi sức khỏe trong 6 giờ và xuất viện.

Bác sĩ Thạch cho hay bệnh nhi may mắn được người nhà phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện trong thời gian "vàng", cấp cứu và xử trí kịp thời. Ghim nằm ở vị trí tá tràng, chưa bị ghim vào thành tá tràng hay ruột non.

Trường hợp trẻ nhỏ nuốt dị vật sắc nhọn không can thiệp sớm có nguy cơ cao dị vật làm loét hoặc thủng thực quản, hình thành lỗ rò khí quản hoặc áp xe, viêm phúc mạc, lỗ rò động mạch chủ - thực quản, tử vong. Chẩn đoán sớm và loại bỏ kịp thời dị vật qua nội soi có thể giảm tỷ lệ các tác dụng phụ liên quan đến nuốt dị vật sắc nhọn. Nếu dị vật nếu mắc kẹt ở ruột non có thể gây thủng ruột, chảy máu, áp xe. Khi đó, nội soi ở khu vực này gặp nhiều khó khăn, quá trình lấy dị vật sẽ kéo dài, tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa của trẻ.

Bác sĩ Thạch cho biết phần lớn các trường hợp trẻ nuốt dị vật đều không có triệu chứng rõ ràng ngay, nhất là ở trẻ nhỏ chưa thể nói. Khi trẻ ho, nôn ói, đau bụng, quấy khóc bất thường, khó nuốt, tím tái khó thở..., phụ huynh nên đưa con đến bệnh viện sớm. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, người lớn không nên cố móc họng trẻ vì có thể vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn.

Người lớn tránh để vật dụng nguy hiểm ở tầm với của trẻ, không cho trẻ chơi đồ chơi quá nhỏ, dễ nuốt, hạn chế ăn các loại hạt, thạch, trân châu...

Linh Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi.