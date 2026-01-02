Bé 14 tháng tuổi nuốt thuốc hạ đường huyết vì tưởng kẹo

TP HCMBé Khang, 14 tháng tuổi, nuốt viên thuốc hạ đường huyết của bà nội để trên bàn vì tưởng kẹo, quá thời gian rửa dạ dày nên bác sĩ theo dõi chỉ số đường huyết.

BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang, Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận thuốc bé Khang nuốt phải là Metformin hydrochloride 750 mg - loại thuốc uống giúp hạ đường huyết cho người lớn mắc bệnh tiểu đường. Bé Khang nuốt thuốc quá 6 giờ, tức qua "thời gian vàng" để rửa dạ dày. Bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi chỉ số đường huyết, dự phòng các tác dụng phụ của thuốc.

Trẻ nhỏ nuốt phải thuốc này có thể dẫn đến ngộ độc Metformin, gây hạ đường huyết nặng, dẫn đến co giật, hôn mê. Nếu không xử trí, bệnh nhân có thể nhiễm toan lactic - biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng khi lượng acid lactic trong máu tăng cao. Các triệu chứng ngộ độc ở trẻ thường xuất hiện sau 1-6 giờ gồm buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, thở nhanh, lơ mơ hoặc kích động bất thường. Trường hợp nặng, trẻ có thể hạ đường huyết với biểu hiện vã mồ hôi, run, co giật, mất ý thức, theo bác sĩ Trang.

Viên thuốc điều trị hạ đường huyết mà bé Khang nuốt. Ảnh: Giản Đơn

Sau hai ngày nằm viện, bé được đo sinh hiệu, xét nghiệm đường huyết. Tổng trạng sức khỏe của bé Khang ổn định, chỉ số đường huyết không có biến động bất thường, được xuất viện. Bác sĩ khuyến cáo gia đình tiếp tục theo dõi kỹ tại nhà, tái khám khi có bất thường.

Bác sĩ Trang khuyên người lớn nên để thuốc, vật dụng nhỏ tránh xa tầm tay của trẻ, thường xuyên kiểm tra sàn nhà, góc phòng để nhặt các vật nhỏ như pin, đồng xu, cúc áo... Không để trẻ nhỏ chơi một mình mà không có người lớn giám sát. Nếu trẻ nuốt phải dị vật, cần bình tĩnh kiểm tra miệng trẻ và nhẹ nhàng lấy ra nếu vật còn trong miệng. Nhưng khi xác định trẻ đã nuốt xuống, nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức và mang theo vỏ thuốc hoặc mẫu vật trẻ nuốt phải. Phụ huynh không cố gắng khoét họng, móc họng làm trẻ nôn, không cho trẻ uống sữa, nước hoặc ăn bất cứ thứ gì để dị vật trôi xuống bụng.

Giản Đơn

*Tên người bệnh đã được thay đổi