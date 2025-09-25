Pin cúc áo trong dạ dày bé gái

Hà NộiBé Châu, 5 tuổi, nuốt nhầm chiếc pin cúc áo trong hộp đồ chơi, được bác sĩ nội soi dạ dày lấy dị vật.

Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bé Châu tỉnh táo, tim phổi bình thường. Thạc sĩ, bác sĩ Thân Thị Thùy Linh, khoa Nhi, cho biết dị vật đường kính khoảng 2 cm nằm trong dạ dày của bé là pin cúc áo.

Bác sĩ nội soi thực quản - dạ dày lấy viên pin ra ngoài an toàn. Sau can thiệp, trẻ tỉnh táo, không có triệu chứng bất thường, xuất viện sau một ngày.

Pin cúc áo là loại pin nhỏ gọn có hình dạng giống như cúc áo, được sử dụng trong các thiết bị điện tử nhỏ như đồng hồ, máy nghe nhạc, điều khiển từ xa, đồ chơi... Theo bác sĩ Linh, so với những dị vật trơn láng như hạt nhựa hay đồng xu, pin cúc áo gây tổn thương nhanh chóng và để lại di chứng nặng nề hơn. Khi tiếp xúc với môi trường tiêu hóa, pin có thể gây phản ứng điện hóa, giải phóng kiềm mạnh, làm bỏng, ăn mòn niêm mạc tiêu hóa. Quá trình này dẫn đến hoại tử kiềm, bỏng sâu và ăn mòn niêm mạc. Hậu quả có thể thủng thực quản, dạ dày hoặc ruột, xuất huyết tiêu hóa, viêm trung thất.

Pin cũ hoặc không rõ nguồn gốc có thể chứa kim loại nặng như thủy ngân, chì, cadmium. Các chất này nếu rò rỉ và hấp thu vào máu gây ngộ độc, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tiêu hóa và tim mạch.

Bác sĩ Linh thăm khám cho bé Châu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Linh, tai nạn nuốt dị vật là tình huống thường gặp ở trẻ 1-5 tuổi, do trẻ hiếu động, tò mò, có thói quen đưa vật lạ vào miệng. Khi nuốt phải pin, trẻ có thể ho dai dẳng, khó thở, khàn giọng.

Phụ huynh không cho trẻ nhỏ chơi các đồ vật có kích thước nhỏ. Gia đình lưu ý giữ pin cúc áo, nam châm, các vật nhỏ khác xa tầm với của trẻ, bảo quản trong hộp kín có khóa an toàn để phòng nguy cơ tai nạn đáng tiếc. Cha mẹ nên giải thích để trẻ hiểu pin không phải đồ chơi, tuyệt đối không được đưa vào miệng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh không nên tự xử trí tại nhà bằng cách móc họng hay cho ăn uống thêm do có thể khiến dị vật mắc sâu hơn. Nếu trẻ nghẹn, cần thực hiện ngay các biện pháp sơ cứu Heimlich để loại bỏ dị vật. Với kỹ thuật này, người cấp cứu đứng sau lưng trẻ, vòng tay ôm ngang bụng. Một bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đặt trên rốn và dưới xương ức, tay kia nắm lấy tay đấm. Sau đó, dùng lực đẩy mạnh và nhanh vào bụng theo hướng từ dưới lên trên, động tác lặp lại nhiều lần cho đến khi dị vật bật ra ngoài hoặc trẻ thở lại bình thường. Với bé nhỏ dưới một tuổi, phụ huynh nên thay bằng vỗ lưng và ấn ngực. Trường hợp trẻ sặc, khuyến khích bé ho mạnh để tống dị vật ra ngoài.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được khám và xử lý kịp thời. Sau can thiệp, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, nôn, khó thở, sốt, phụ huynh cần đưa trẻ tái khám ngay.

Trịnh Mai