Bắt vít chỉnh thẳng cột sống vẹo, thoát vị

TP HCMBà Pha, 57 tuổi, bị cong vẹo cột sống, hẹp ống sống và thoát vị 7 năm, nay được bác sĩ phẫu thuật bắt vít chỉnh thẳng.

Bà Pha được chuyển từ cơ sở y tế địa phương đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng đau nóng rát vùng thắt lưng, lan xuống hai chân khiến việc đi lại và chống chân chịu lực kém, đi vài bước là đau, đêm không ngủ được. ThS.BS Đàng Quốc Duận, khoa Phẫu thuật Cột sống, cho biết người bệnh bị tổn thương kéo dài từ đốt sống L1 đến S1 với các vấn đề như vẹo cột sống do thoái hóa, hẹp ống sống nặng, thoát vị đĩa đệm chèn ép thần kinh.

Nhiều năm trước bác sĩ từng chỉ định phẫu thuật nhưng bà chỉ điều trị bảo tồn bằng thuốc đông y, cấy chỉ, vật lý trị liệu. Theo thời gian, bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn, người bệnh đối mặt với nguy cơ teo yếu cơ, đi lại khó, suy giảm khả năng vận động và tự sinh hoạt. Hiện bệnh nặng, ảnh hưởng nhiều đốt sống nên bác sĩ chỉ định phẫu thuật mổ hở.

Bác sĩ Duận giải thích tình trạng bệnh cho bà Pha. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duận loại bỏ các cấu trúc gây chèn ép và mở rộng ống sống, từ đó tạo khoảng không gian để giải phóng tủy và các rễ thần kinh. Tiếp theo, các phần đĩa đệm thoát vị, gai xương... được loại bỏ và thay đĩa đệm để hàn khớp liên thân đốt sống đảm độ vững của cột sống. Cuối cùng, bác sĩ bắt vít cố định và nắn chỉnh lại cột sống của người bệnh.

Hệ thống C-arm hỗ trợ bác sĩ định vị chính xác vị trí bắt vít, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh, rút ngắn thời gian phẫu thuật. Nhờ đó, giảm nguy cơ mất máu và hạn chế xâm lấn, người bệnh phục hồi nhanh hơn. Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, 14 vít được sử dụng.

Ngày đầu sau mổ, bà Pha không còn tê đau chân, chỉ đau nhẹ tại vị trí vết mổ. Đến ngày thứ 5, bà có thể tự đi lại thoải mái không cần dụng cụ hỗ trợ và chuẩn bị xuất viện.

Cột sống người bệnh trước (trái) và sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Duận, nguyên nhân chính dẫn đến cột sống bị tổn thương là bà Pha làm việc nặng nhưng không chú ý tư thế. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, bà cho rằng đau mỏi cơ bắp thông thường nên không đi khám ngay. Khi bệnh ảnh hưởng đến sinh hoạt, được chỉ định mổ, bà tiếp tục trì hoãn điều trị. Hậu quả là mất cân bằng hệ thống cơ xương vùng thắt lưng ngày càng nghiêm trọng, gây vẹo nặng, kéo theo tình trạng hẹp ống sống và thoát vị đĩa đệm nặng hơn.

Bác sĩ Duận khuyến cáo người gặp các vấn đề về xương khớp không nên chủ quan, cần đi khám sớm. Khi bác sĩ chỉ định phẫu thuật nghĩa là tình trạng đã nặng, người bệnh nên tuân thủ điều trị, phòng tránh biến chứng.

Phi Hồng