Bất thường nội tiết tố phụ nữ tuổi 40 không nên bỏ qua

Sự dao động của các hormone estrogen và progesterone ở phụ nữ tuổi 40 có thể dẫn đến tăng cân, mệt mỏi kéo dài, tóc mỏng và da khô.

Tăng cân không rõ nguyên nhân

Theo tuổi tác, quá trình trao đổi chất chậm lại cùng sự thay đổi của estrogen, progesterone và cortisol khiến cơ thể dễ tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Vì vậy, nhiều phụ nữ tăng cân dù vẫn duy trì ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên. Hiểu rõ ảnh hưởng của hormone giúp điều chỉnh lối sống và can thiệp phù hợp để giữ năng lượng và vóc dáng.

Thiếu năng lượng

Hormone tuyến giáp, cortisol, insuline đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh mức năng lượng. Suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém) khiến năng lượng giảm, phụ nữ thường cảm thấy kiệt sức, suy tuyến thượng thận. Phụ nữ nên đi khám để xác định nguyên nhân gây mệt mỏi và điều trị phù hợp.

Tóc mỏng

Sức khỏe của mái tóc có mối liên hệ mật thiết với sự mất cân bằng nội tiết tố. Nồng độ estrogen giảm dẫn đến tóc mỏng. Để chăm sóc tóc, phụ nữ cần ăn đủ chất như sắt, vitamin D, kẽm, protein, trứng, rau xanh. Duy trì thói quen massage da đầu, hạn chế nhiệt, hóa chất. Ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm cũng hỗ trợ chu kỳ phát triển của tóc, giảm rụng. Phái đẹp cần hạn chế xem các thiết bị điện tử trước khi ngủ 1-2 giờ.

Thay đổi da

Những thay đổi nội tiết tố tác động đến độ ẩm, độ đàn hồi của da. Lượng estrogen giảm dẫn đến da khô, nếp nhăn, vết chân chim. Nếu androgen tăng cao gây mụn trứng cá, da dầu. Những thay đổi về làn da ảnh hưởng đến hình thức, dễ khiến phụ nữ mất tự tin. Phái đẹp nên đi khám, từ đó điều chỉnh ăn uống, có chế độ chăm sóc da phù hợp.

Các vấn đề về tiêu hóa

Hormone cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe hệ tiêu hóa. Sự thay đổi của estrogen, progesterone ảnh hưởng đến nhu động ruột, sự cân bằng vi khuẩn đường ruột, dễ gây đầy hơi, táo bón, tiêu chảy.

Vấn đề về trí nhớ, khả năng tập trung

Chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ, khả năng tập tập trung có thể suy giảm do thay đổi nội tiết tố. Nồng độ estrogen giảm ảnh hưởng đến chức năng dẫn truyền thần kinh, lưu lượng máu trong não, làm suy giảm nhận thức, khó tập trung. Căng thẳng và rối loạn giấc ngủ thường làm trầm trọng thêm những vấn đề này.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)