Bất ngờ phát hiện ung thư đại tràng trong chuyến du lịch Việt Nam

Ông Philippe, 54 tuổi, Pháp, bị rối loạn tiêu hóa trong chuyến du lịch Việt Nam, bác sĩ chẩn đoán nhiều polyp đại tràng đã hóa ác tính.

Kết quả nội soi đại tràng của ông Philippe cho thấy 8 polyp ở đại tràng lên và đại tràng xuống. Lòng của đại tràng ngang có một polyp lớn. Ngay trong quá trình nội soi, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cắt các polyp nhỏ đồng thời sinh thiết polyp lớn, kết quả xác định ung thư.

Người bệnh được chụp CT ổ bụng, ghi nhận thành đại tràng ngang dày không đều, khối u lớn khoảng 4,5 cm bắt thuốc mạnh và không đồng nhất, chưa thâm nhiễm mỡ xung quanh. Bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn T2 - tế bào ung thư đã xâm lấn đến lớp cơ. Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot.

Bác sĩ dặn dò ông Philippe trước phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Minh Hùng cho hay các cánh tay robot linh hoạt và trường quan sát 3 chiều (3D), độ phóng đại cao giúp êkíp quan sát rõ cấu trúc giải phẫu, đặc biệt là các mạch máu, thần kinh. Từ đó, bác sĩ phẫu thuật đạt độ chính xác cao, nạo vét hạch triệt để, có thể bảo tồn và giảm tổn thương các cấu trúc lân cận. Ngoài khối u được loại bỏ, 32 hạch được lấy ra âm tính (chưa có hạch di căn). Người bệnh không cần điều trị bổ sung (hóa trị), chỉ khám định kỳ. Tiên lượng sống của người bệnh sau 5 năm (có thể hơn) là trên 90%.

Hậu phẫu, sức khỏe ông Philippe dần hồi phục, có thể đi lại, ăn được thức ăn lỏng, xuất viện sau 5 ngày.

Cánh tay robot Da Vinci Xi đang được gắn vào bụng bệnh nhân để thực hiện phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư đại trực tràng phổ biến, tỷ lệ mắc và tử vong cao, có xu hướng trẻ hóa. Hiện chưa xác định nguyên nhân gây bệnh nhưng polyp là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Polyp đại trực tràng bao gồm polyp tăng sản, u tuyến có nghịch sản và polyp răng cưa không cuống. Trong đó, polyp tăng sản kích thước nhỏ dưới 5 mm thường không có nguy cơ tiến triển thành ung thư, nhưng nguy cơ hóa ác tính nếu kích thước từ 5 mm trở lên. Polyp u tuyến nguy hiểm hơn, trên 70% trường hợp ung thư đại trực tràng phát sinh từ các polyp u tuyến của đại trực tràng.

Ung thư đại trực tràng được phát hiện từ giai đoạn sớm có thể điều trị nhẹ nhàng, ít xâm lấn qua nội soi như cắt hớt niêm mạc EMR (Endoscopic Mucosal Resection), cắt tách dưới niêm mạc EDS (Endoscopic Submucosal Dissection), không cần điều trị bổ sung (hóa trị, xạ trị...).

Để phòng bệnh, bác sĩ Minh Hùng khuyến cáo mỗi người duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế thịt đỏ và rượu bia, không hút thuốc lá, ăn nhiều chất xơ, thường xuyên vận động thể dục. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, bắt đầu nội soi đại tràng tầm soát ung từ 45 tuổi nếu thuộc nhóm nguy cơ trung bình (không có triệu chứng đường tiêu hóa, không có tiền căn gia đình mắc ung thư hay polyp đại trực tràng). Người thuộc nhóm nguy cơ cao cần nội soi tầm soát sớm hơn.

Quyên Phan