Bán nhà 'nuôi' trường mầm non

Chỉ sau mấy tháng đầu nghỉ dịch, tôi phải bán căn hộ của mình, rút sổ tiết kiệm để trả tiền mặt bằng, lương giáo viên và những khoản nợ.

Rẽ ngang từ ngành học tài chính sang làm giáo dục từ năm 2002 là quãng đường không bằng phẳng nhưng lại thật hạnh phúc đối với tôi, cho tới khi dịch Covid-19 ập đến. Tôi là một trong số ít những chủ trường lập hẳn quỹ dự phòng khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ quản lý mấy trường mầm non tư thục. Thế mà quỹ cũng không trụ được qua mấy tháng đầu nghỉ dịch. Tiền mặt bằng, tiền lương cơ bản cho cán bộ giáo viên, những khoản nợ phải trả... Cuối cùng, căn hộ của tôi cũng phải bán đi, sổ tiết kiệm bị rút về.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã hai năm. Trong hai năm đó, trong tôi không chỉ là nỗi xót xa vì những tổn thất của bản thân, mà còn là hơn 700 ngày chứng kiến sự tan hoang của một nhóm ngành nghề mình đã yêu và đã được công nhận.

Tôi chia sẻ câu chuyện với nhiều bạn bè cũng làm giáo dục mầm non ở Australia, Malaysia, Singapore. Ai cũng trao cho tôi những ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Ở Australia, giáo viên mầm non được gọi là những "emergency workers" (tạm dịch là "những người lao động khẩn cấp"), họ được ưu tiên tối đa các điều kiện để hoàn thành công việc. Khi bỏ giãn cách, tiến tới sống chung với dịch bệnh, trường mầm non thường được mở cửa đầu tiên.

Tôi có hỏi về lý do, các bạn chia sẻ "vì trường mầm non rất an toàn so với các tổ chức ngành nghề dịch vụ khác". Vốn dĩ giáo dục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một trường mầm non lập ra cần đạt thêm rất nhiều điều kiện để bảo đảm an toàn, bao gồm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho giáo viên nhân viên; điều kiện vệ sinh khử khuẩn phòng ốc, trang thiết bị đồ dùng học tập; điều kiện tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho bếp ăn; bắt buộc phải có phòng y tế và gần đây nhất là các quy trình đón trả trẻ tại cổng, phụ huynh không vào trường, để thực hiện vệ sinh khử khuẩn...

Như vậy, khi muốn áp dụng các biện pháp phòng tránh Covid, một ngôi trường ngay lập tức đã có đủ điều kiện cơ sở vật chất và con người để thực thi. Nhà trường cũng có mối quan hệ hai chiều chặt chẽ với phụ huynh để liên tục khảo sát, nắm được lịch trình đi lại, tình trạng bệnh của gia đình học sinh... Quản lý tốt những yếu tố đầu vào đó, người ta hoàn toàn có thể biến ngôi trường thành một vùng xanh an toàn cho học sinh. Điều này chắc chắn không có được ở những nhà hàng, siêu thị, văn phòng... - nơi mà những giao tiếp giữa người với người rất khó để kiểm soát.

Khi xét về nguồn tiếp xúc của trẻ mầm non, các bé tiếp xúc với người lớn chủ yếu thông qua hai nhóm đối tượng là người thân (ở nhà) và cô giáo, bạn bè (ở trường). So với người thân làm đủ các ngành nghề, thì giáo viên mầm non có lịch trình tiếp xúc thuần túy hơn do tính chất công việc ít di chuyển và giao lưu. Về phía bạn bè, việc trẻ nhỏ lây bệnh qua các bạn học là rất đáng lưu tâm, tuy nhiên học sinh khi vào trường đều được sàng lọc khá kỹ qua hai lớp bảo vệ, đó là thông tin y tế của các gia đình và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp, nên hoàn toàn có thể yên tâm.

Khi gỡ bỏ giãn cách và các tổ chức kinh tế xã hội quay lại vận hành bình thường, phải công nhận một điều rằng, trường mầm non là nơi an toàn cho trẻ so với những nơi khác, bao gồm cả nhà riêng của các bé.

Điều thứ hai khiến tôi quan tâm đó là nhu cầu cho con đi học của phụ huynh. Nhu cầu đó dựa trên cơ sở những hoạt động hợp pháp, phù hợp hoàn cảnh và nhu cầu từng gia đình. Khi nhu cầu gửi con là bức thiết, thì việc những nhóm học chui phát sinh rất dễ xảy ra. Do là những nhóm hoạt động chui, nên tất cả những biện pháp an toàn kể trên sẽ khó được thực hiện đầy đủ. Việc kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan chức năng quản lý về giáo dục cũng khó khăn. Vô hình trung, phụ huynh buộc lòng phải đưa con em mình vào những hoạt động bất hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro.

Tôi biết hầu hết giáo viên mở các lớp học này cũng là bất đắc dĩ, và họ cũng toàn tâm, toàn sức để bảo vệ tối đa cho các con. Tuy nhiên, giáo viên đứng lớp phải vận hành và xử lý tất cả các vấn đề lớn nhỏ của một nhóm lớp, ngoài công việc chuyên môn các cô vốn thuần túy giải quyết. Những vấn đề này trước đây có các tổ chức trong nhà trường hỗ trợ thực hiện. Việc trường lớp bị dừng hoạt động cũng dẫn tới những hạn chế về địa điểm, trang thiết bị, chương trình giảng dạy.

Như vậy, việc mở lại các trường mầm non, nhóm lớp mầm non được cấp phép sẽ bảo đảm hơn cho quyền lợi của học sinh. Cha mẹ học sinh có quyền quyết định cho con đi học hay ở nhà khi các trường mở lại.

Chỉ riêng niềm tin về trường học an toàn và quyền lựa chọn của cha mẹ học sinh đã khiến tôi hy vọng trẻ mầm non sẽ sớm được đến trường. Trường học là nơi an toàn, trẻ mẫu giáo là đối tượng cần được ưu tiên tới trường và cha mẹ (người giám hộ hợp pháp) nên được quyền lựa chọn cho trẻ đến trường hay ở nhà.

Đinh Lan

