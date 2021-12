Tốn chục triệu đồng gửi con vì trường mầm non không mở cửa

Nhà không có người trông trẻ, cũng không thể đưa con đi làm cùng, nhiều gia đình buộc phải đem gửi con ở bên ngoài với chi phí đắt đỏ.

Đồng tình với quan điểm "Trẻ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay yên tâm đến trường", độc giả Vanhuyen chia sẻ những khó khăn của phụ huynh khi con trẻ không được đến trường: "Thực ra, nói trẻ đang học online ở nhà hoàn toàn là không đúng. Từ tháng 10/2021 đến nay, tôi quan sát trên đường đã thấy rất nhiều phụ huynh phải chở con đi làm cùng, hoặc đưa đi gửi ở nhà người quen, thậm chí gửi nhờ vào nhóm nhóm các cô trông trẻ tự phát.

Quan niệm 'trẻ ở nhà mới an toàn' hoàn toàn không có ý nghĩa tuyệt đối vào thời điểm này nữa. Xin kể câu chuyện này để các phụ huynh đang có người trông con giúp hiểu thêm cho những ý kiến muốn con được đến trường:

Tôi quen một gia đình có bố làm công trình xa, mẹ làm công ty (không cho mang trẻ đến cùng), có hai đứa con (lớp 1 và lớp 3), nên không thể yên tâm để chúng ở nhà với nhau cả ngày. Vậy là bố mẹ đành phải tìm một địa chỉ trông trẻ tự phát để gửi con. Chi phí ăn và kèm học mỗi tháng của hai đứa trẻ là 12 triệu đồng. Trong khi đó, lương tháng của mẹ chỉ có 10 triệu đồng.

Không thể nghỉ làm ở nhà trông con vài tháng, vì thời điểm này có việc là may mắn rồi. Cũng không thể để con 'tự bơi' ở nhà hai đứa trông nhau, học online với trẻ lớp 1 và lớp 3 thực sự không an toàn. Nên giờ, đó là lựa chọn duy nhất của gia đình họ. Ý kiến chuyên môn về an toàn hay không an toàn của trẻ khi đến trường các chuyên gia đã phân rất nhiều. Hãy nhìn vào ước mơ đến trường của trẻ cũng như nỗi cơ cực của những gia đình không có ai trông con để đi làm trước khi phán xét".

>> 'Mở cửa trường học - đừng chần chừ nữa'

Cùng chung hoàn cảnh phải gửi con bên ngoài vì trường học chưa mở cửa, bạn đọc Hanhtdt bày tỏ nhu cầu đưa con đến trường: "Hoàn cảnh hiện tại của tôi và rất nhiều đồng nghiệp cũng giống như vậy. Chúng tôi vẫn phải gửi con nhờ nhà này, nhà kia để đi làm. Như vậy đâu có an toàn hơn đưa trẻ đến lớp? Trong khi đó, khối mầm non không thể học online được, các giáo viên mầm non thất nghiệp gần cả năm, khối mẫu giáo tư nhân kiệt quệ...

Thực tế, phụ huynh lo ngại con đi học không 5K nhưng nhiều vị vẫn đi làm, đi ăn uống, cà phê, họp hành, công tác... cũng đâu đảm bảo 5K? Vì vậy, xin nhìn bức tranh rộng hơn, bao quát hơn để giúp các trường mẫu giáo, tiểu học sớm được ổn định dần.

Vấn đề là vì đa số phụ huynh không chịu cho con đi học nên các trường học không mở lại được, khiến số phụ huynh cần gửi con (như tôi) bị mắc kẹt. Tôi đành phải gửi con ở hàng xóm mỗi ngày để đi làm, dù biết như vậy cũng chẳng an toàn hơn đến lớp. Do đó, cần có giải pháp để giúp nhóm phụ huynh cần gửi con.

Hiện nay, nếu chờ mở cửa trường lớp theo ý kiến phụ huynh thì tôi nghĩ sẽ không bao giờ thực hiện được vì vẫn luôn có một bộ phận phụ huynh có điều kiện để trẻ ở nhà phản đối. Do đó, tôi mạo muội đề xuất: Các trường, đặc biệt là mẫu giáo, có thể mở lại với quy mô nhỏ, không bắt buộc học sinh đi học hết. Phụ huynh nào muốn gửi con có thể cho đến lớp, ai không muốn cứ để trẻ ở nhà. Với số lượng đi học ít, chúng ta sẽ đảm bảo giữ khoảng cách và sự chăm sóc tốt nhất cho trẻ. Như thế, vừa đáp ứng được nhu cầu của nhóm phụ huynh cần gửi con và giải quyết được bài toán thu nhập của các cô giáo mầm non và khối trường tư thục.



Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự đồng thuận 100% giữa hai nhóm phụ huynh trên, nhưng càng không thể áp nhu cầu của một nhóm này lên nhóm còn lại được. Tôi nghĩ các cấp lãnh đạo và các trường cần phải nghĩ đến chiến lược ngắn hạn như đã nêu trên thay vì chờ đợi toàn bộ phụ huynh đồng thuận.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhiều phụ huynh thản nhiên đi làm, mua sắm, ăn uống, thậm chí du lịch cũng đưa con nhỏ theo, nhưng nói đến chuyện đi học thì nhất định phản đối vì sợ nhiễm bệnh. Chúng ta cần thích ứng với dịch bệnh nên hãy bớt lo lắng về số ca nhiễm mỗi ngày, đó là điều tất yếu. Cá nhân tôi thấy cho con đi đến trường an toàn hơn nhiều việc phải gửi con sang nhà hàng xóm. Vì thế, sớm mở cửa trường mầm non là yêu cầu thực sự cấp thiết".

Việt Thành tổng hợp

