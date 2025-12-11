Bài tập rèn trí não 2 phút giúp trẻ tập trung

Trẻ có thể hít thở sâu, thử thách khả năng ghi nhớ, vẽ nguệch ngoạc 2 phút để tăng tập trung.

Nhiều trẻ khó ngồi yên, xao nhãng khi làm bài tập về nhà. Nếu trẻ không đủ kiên nhẫn cho những buổi huấn luyện dài, bài tập ngắn có thể là gợi ý. Một số bài tập rèn luyện trí não đơn giản trong 2 phút để thử thách khả năng ghi nhớ của trẻ. Phụ huynh có thể cho con thực hiện hàng ngày.

Thổi bóng bay

Phụ huynh hãy bảo con tưởng tượng đang thổi một quả bóng bay to, hít thở sâu trong 3 giây, thở ra từ từ trong 5 giây, lặp lại trong hai phút. Điều này giúp làm chậm nhịp tim, cải thiện khả năng tập trung, đặc biệt trước khi làm bài kiểm tra hoặc bài tập về nhà.

Thử thách khả năng ghi nhớ

Đặt 6-8 vật nhỏ (bút chì, đồng xu, tẩy, kẹp, kẹp giấy...) lên một cái khay. Cha mẹ cho trẻ nhìn vào khay trong 10 giây, sau đó che mắt bé lại. Trẻ kể lại những đồ vật trong khay giúp tăng cường trí nhớ ngắn hạn, sự tập trung.

Vẽ nguệch ngoạc 2 phút

Hãy đưa cho con bạn một tờ giấy và yêu cầu chúng vẽ nguệch ngoạc bất cứ thứ gì trong đúng hai phút, kích hoạt sự sáng tạo đồng thời làm dịu não bộ. Phương pháp này có hiệu quả thiết thực cho những trẻ cảm thấy bồn chồn hoặc không yên.

Vẽ tranh giúp trẻ tăng cường sự tập trung. Ảnh được tạo bởi AI

Tìm từ

Cha mẹ hãy đọc một chữ cái ngẫu nhiên như "S" hoặc "M". Sau đó, yêu cầu trẻ nhanh chóng kể tên các từ bắt đầu bằng chữ cái đó. Trò chơi này rèn luyện khả năng tư duy linh hoạt, vốn từ vựng, khả năng phản xạ nhanh.

Đứng im, tạo dáng

Cha mẹ bảo con đứng im như tượng trong 60 giây. Sau đó, phụ huynh dặn chúng tạo dáng ngộ nghĩnh như siêu anh hùng, chim hồng hạc, robot, rồi lại đứng im và tăng khả năng tập trung.

Bài tập quan sát

Cầm một vật nhỏ như cây bút và di chuyển chậm rãi từ trái sang phải. Người lớn yêu cầu trẻ dùng mắt để theo dõi vật đó, không dùng não giúp trẻ tăng cường khả năng theo dõi bằng thị giác, quan trọng cho việc đọc, viết.

Để giúp trẻ tăng tập trung, phụ huynh tạo môi trường học tập yên tĩnh, chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ đầy đủ, hoạt động thể chất, giảm thiết bị điện tử. Cha mẹ nên đặt câu hỏi mở, cùng đọc sách để phát triển tư duy và sự chú ý của bé. Vitamin D từ ánh nắng hỗ trợ sản xuất serotonin, giúp tinh thần tốt, tăng cường trí não. Các bài tập hít thở sâu (hít vào 4, nín 4, thở ra 4) hỗ trợ trẻ làm dịu tâm trí. Tăng cường vận động giúp trẻ hình thành khả năng loại trừ phiền nhiễu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)