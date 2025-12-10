Trẻ có thể xem thiết bị điện tử bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Trẻ sơ sinh không nên sử dụng màn hình điện tử, thiếu niên có thể xem nội dung mạng trong hai tiếng một ngày để học tập, giải trí phù hợp.

2 năm đầu đời: Không sử dụng thiết bị điện tử

Trẻ 0-2 tuổi không nên tiếp xúc với màn hình điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Ở giai đoạn này, não bộ đang phát triển nhanh chóng, hình thành những kết nối thần kinh thiết yếu định hình kỹ năng về cảm xúc, ngôn ngữ, nhận thức. Trò chuyện, vui chơi trực tiếp là nền tảng của sự phát triển trí tuệ. Trẻ lạm dụng máy tính bảng, điện thoại có thể làm giảm khả năng tập trung, phát triển trí tuệ.

2-5 tuổi: Một giờ xem nội dung chất lượng, có sự giám sát của người lớn

Trẻ hai tuổi có thể xem thiết bị điện tử ở mức độ hạn chế, không quá một giờ mỗi ngày. Người lớn cần kiểm soát nội dung trẻ tiếp xúc. Phụ huynh nên lựa chọn chương trình giáo dục chất lượng, phù hợp với độ tuổi để cùng xem với con. Cha mẹ có thể trò chuyện, giúp trẻ thấu hiểu cốt truyện, xây dựng vốn từ vựng, nhận biết cảm xúc, phát triển kỹ năng xử lý vấn đề.

5-10 tuổi: Tối đa hai giờ mỗi ngày

Trẻ ở tuổi này có thể xem thiết bị điện tử nhưng cần có nguyên tắc như không xem điện thoại trong giờ ăn, trước khi đi ngủ. Những quy định này sẽ ngăn ngừa tình trạng gián đoạn giấc ngủ, giảm hoạt động thể chất, mất thời gian vui chơi thiết yếu. Duy trì những thói quen này cũng hỗ trợ thói quen ăn uống lành mạnh, giao tiếp gia đình.

11-13 tuổi: Khoảng hai giờ mỗi ngày

Khi bước vào tuổi thiếu niên, thiết bị điện tử có thể là công cụ quen thuộc trong hoạt động học tập, giải trí. Tuy vậy, hãy giới hạn thời gian trẻ tiếp xúc với mạng xã hội dưới hai giờ mỗi ngày. Trẻ vẫn cần thời gian vui chơi, làm bài tập, theo đuổi sở thích cá nhân, vận động và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

14-18 tuổi: Giáo dục sử dụng thiết bị điện tử

Cha mẹ nên hướng dẫn con xem sử dụng thiết bị điện tử có trách nhiệm. Giấc ngủ, vận động và các tương tác đời thực vẫn cần được ưu tiên. Đây cũng là giai đoạn mà phụ huynh có thể trò chuyện với con về an toàn mạng, ranh giới số và sức khỏe tinh thần.

Lưu ý trẻ tiếp xúc quá nhiều với màn hình thiết bị điện tử ảnh hưởng đến quá trình phát triển tinh thần và thể chất, chất lượng giấc ngủ, chìm đắm vào thế giới ảo.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)