Bài tập nào tốt cho phổi giới văn phòng?

Tôi làm việc văn phòng, thường xuyên cảm thấy hụt hơi, nhanh mệt dù không vận động nhiều. Có bài tập thở nào giúp cải thiện chức năng phổi không? (Minh Anh, 29 tuổi, TP Hà Nội)

Trả lời:

Phổi là cơ quan trung tâm của hệ hô hấp, trực tiếp tham gia trao đổi khí với môi trường bên ngoài. Dân văn phòng thường ngồi lâu, ít vận động, ngồi sai tư thế khiến lồng ngực bị hạn chế giãn nở, dẫn đến thở nông, giảm hiệu quả trao đổi khí. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người dù không mắc bệnh lý vẫn cảm thấy nhanh mệt, hụt hơi, giảm khả năng tập trung.

Các bài tập thở nếu thực hiện đúng cách, duy trì đều đặn có thể cải thiện chức năng hô hấp. Việc điều chỉnh nhịp thở sâu và chậm giúp tăng lượng oxy cung cấp cho cơ thể, hỗ trợ thải khí cặn hiệu quả, từ đó cải thiện sức bền, giảm căng thẳng.

Bác sĩ Ngân đang tư vấn cho thời gian tập thở phù hợp cho chị Minh Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong đó, thở bụng (thở cơ hoành) là kỹ thuật nền tảng. Khi thực hiện, người tập nên ngồi thẳng lưng hoặc nằm ngửa, đặt một tay lên ngực và một tay lên bụng. Hít vào chậm qua mũi sao cho bụng phồng lên, trong khi ngực giữ gần như không di chuyển. Khi thở ra, bụng hóp lại nhẹ nhàng để đẩy không khí ra ngoài. Cách thở này giúp cơ hoành hoạt động hiệu quả, tăng độ giãn nở của phổi, đặc biệt ở vùng đáy phổi - nơi diễn ra trao đổi khí mạnh.

Thở mím môi cũng là kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát nhịp thở. Người tập hít vào bằng mũi trong khoảng hai nhịp đếm, sau đó mím môi như thổi nến, thở ra chậm, kéo dài gấp đôi thời gian hít vào. Việc kéo dài thì thở ra giúp giữ đường dẫn khí mở lâu hơn, cải thiện hiệu quả trao đổi khí và giảm cảm giác hụt hơi.

Hai bài tập này có thể thực hiện 2-3 lần mỗi ngày, mỗi lần 5-10 phút, đặc biệt phù hợp với người làm việc văn phòng ít vận động. Duy trì thói quen tập thở kết hợp với điều chỉnh tư thế ngồi, tăng cường vận động nhẹ giữa giờ làm việc sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe hô hấp, cảm giác mệt mỏi.

Trường hợp thường xuyên khó thở, hụt hơi hoặc có triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được đánh giá, tư vấn phù hợp.

ThS.BS Nguyễn Văn Ngân

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội