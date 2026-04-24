Bác sĩ chỉ ra thủ phạm gây đau đầu khi nắng nóng

Nhiệt độ cao liên tục khiến cơ thể nhanh mất nước, rối loạn điện giải hoặc sốc nhiệt tạo điều kiện khởi phát và làm tăng nặng cơn đau đầu.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nhiệt độ môi trường tăng cao có thể khiến nhiều người cảm thấy đau nhói ở một hoặc nhiều vị trí trên đầu, có thể lan rộng đến thái dương và hốc mắt. Cơn đau đầu do nắng nóng có thể xuất hiện đột ngột với tần suất và cường độ đau tăng dần. Một số trường hợp kèm sốt cao, chóng mặt, hơi thở yếu, buồn nôn, tăng nhịp tim, thở gấp...

Bác sĩ Tiến chỉ ra một số nguyên nhân gây đau đầu khi nắng nóng kéo dài.

Mất nước

Khi thời tiết oi bức kéo dài, cơ thể phải tăng cường điều hòa thân nhiệt bằng cách tiết mồ hôi qua da và giãn mạch. Quá trình này khiến nước và các chất điện giải như natri, kali hao hụt nhanh hơn. Nếu không được bổ sung đủ nước, thể tích máu giảm, lưu lượng máu và oxy lên não cũng suy giảm, từ đó làm khởi phát cơn đau đầu.

Kiệt sức, sốc nhiệt

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải tăng cường hoạt động để điều hòa thân nhiệt trở về mức bình thường. Quá trình này dễ dẫn đến kiệt sức với các triệu chứng như mệt mỏi, đổ nhiều mồ hôi, đau đầu, chóng mặt...

Thay đổi đột ngột giữa môi trường nóng - lạnh như từ trời nắng vào phòng máy lạnh hoặc ngược lại, có thể làm rối loạn điều hòa thân nhiệt. Mạch máu co giãn chưa kịp thích nghi, khiến lưu lượng máu lên não thay đổi bất thường, dẫn đến choáng váng, đau đầu.

Tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời gay gắt

Ánh nắng mặt trời gay gắt có khả năng tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm tăng độ nhạy của các đường dẫn truyền cảm giác đau, gây nên tình trạng say nắng kèm theo đau đầu, chói mắt.

Bác sĩ Tiến khuyên những người có các triệu chứng đau đầu do nắng nóng nên bổ sung đủ nước, đến nơi thoáng mát, nghỉ ngơi để đưa nhiệt độ cơ thể về mức bình thường. Nếu đau đầu dữ dội, kèm chóng mặt, chuột rút, ngất xỉu, da lạnh, mạch nhanh... cần sớm đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra nguyên nhân, điều trị kịp thời.

Để phòng đau đầu trong những ngày nắng nóng, mỗi người nên uống đủ nước, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, che chắn kỹ lưỡng khi di chuyển, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên nhiên như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có tác dụng hỗ trợ tăng cường lưu thông máu não, góp phần ổn định hoạt động thần kinh.

Đình Diệu