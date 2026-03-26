Ba thói quen khiến bệnh phổi tắc nghẽn trở nặng

Thiếu nước và ăn uống kém có thể làm đờm đặc hơn, cơ thể yếu đi, từ đó khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng hơn.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đặc trưng bởi tình trạng luồng khí thở bị tắc nghẽn. Nguyên nhân thường gặp là do tiếp xúc kéo dài với yếu tố có hại, đặc biệt là khói thuốc lá. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến diễn tiến bệnh.

Ăn uống không hợp lý

Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thường xuyên khó thở nên dễ mệt khi ăn, từ đó có xu hướng ăn ít hơn bình thường dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất, hệ miễn dịch suy giảm, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp, bệnh dễ tiến triển nặng.

Ngược lại, ăn quá nhiều cũng không có lợi, làm tăng gánh nặng chuyển hóa, gây thừa cân, béo phì hoặc tăng CO2 trong máu, từ đó hô hấp khó khăn hơn.

Uống ít nước

Với người bệnh COPD, nước đóng vai trò quan trọng trong việc làm loãng đờm, giúp quá trình ho khạc dễ dàng. Khi cơ thể thiếu nước, đờm trở nên đặc quánh, gây bít tắc đường thở, làm tăng cảm giác khó thở. Uống đủ nước còn hạn chế táo bón, hỗ trợ duy trì hoạt động chung của cơ thể. Người bệnh nên duy trì lượng nước phù hợp mỗi ngày, bổ sung thêm nước từ hoa quả để tăng cường dinh dưỡng.

Bác sĩ Ngân đang khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

Ít vận động

Hạn chế vận động do lo ngại khó thở có thể khiến cơ bắp, cơ hô hấp, suy yếu dần theo thời gian. Khi thể lực giảm, người bệnh gặp khó khăn hơn trong sinh hoạt hằng ngày, dễ rơi vào vòng xoắn bệnh lý. Duy trì vận động phù hợp giúp cải thiện sức bền, tăng hiệu quả hô hấp, hỗ trợ kiểm soát triệu chứng.

Hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe với tốc độ chậm hoặc tập luyện trong môi trường điều hòa phù hợp với nhiều người bệnh. Các bài tập thở như thở chúm môi, thở cơ hoành hay tập ho có kiểm soát cũng cải thiện thông khí phổi. Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện khó thở hoặc mệt mỏi, người bệnh cần dừng lại nghỉ ngơi để tránh quá sức.

Bác sĩ Ngân khuyến cáo người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, uống đủ nước và vận động phù hợp với thể trạng. Điều chỉnh các thói quen sinh hoạt kết hợp tuân thủ điều trị có thể kiểm soát triệu chứng.

Thu Giang