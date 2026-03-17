Ba lợi ích của chuối với bệnh tiểu đường

Quả chuối có hàm lượng chất xơ dồi dào cùng nhiều chất chống oxy hóa flavonoid tự nhiên, hỗ trợ làm chậm quá trình tiêu hóa, duy trì đường huyết ổn định.

Chuối chín có chỉ số đường huyết dao động ở mức 48-62, ăn nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên, nếu sử dụng đúng cách và lượng phù hợp, loại quả giàu chất dinh dưỡng này có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người bệnh tiểu đường.

Giàu chất xơ

Ngoài tinh bột và đường, một quả chuối cỡ trung bình còn chứa 3 g chất xơ, hỗ trợ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, góp phần ngăn tăng đột biến lượng đường trong máu và cải thiện kiểm soát đường huyết tổng thể. Chuối xanh có chỉ số đường huyết khoảng 38-50, thuộc nhóm thấp, nếu hấp, kho với cá hoặc làm gỏi có thể bổ sung chất xơ dồi dào cho người tiểu đường mà không lo tác động đến lượng đường trong máu.

Chuối giàu chất xơ, kali. Ảnh: Bảo Bảo

Giàu tinh bột kháng, cải thiện insulin

Tinh bột kháng là loại carbohydrate không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống đại tràng, hoạt động tương tự chất xơ hòa tan. Chúng có thể giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng độ nhạy insulin và góp phần kiểm soát cân nặng, có lợi cho người tiểu đường.

Chuối chứa hàm lượng lớn tinh bột kháng và tổng lượng thay đổi tùy thuộc vào từng loại chuối. Chuối xanh hay chuối chưa chín chứa ít đường và nhiều tinh bột kháng hơn. Chuối chín (màu vàng) chứa ít tinh bột kháng hơn chuối xanh.

Giảm viêm

Người tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn người bình thường, do thường đi kèm các vấn đề như huyết áp cao và mỡ máu cao. Chuối chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên có thể bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do. Kali trong chuối hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.

Chuối giàu vitamin B6 dồi dào. Loại vitamin này tham gia vào hơn 100 phản ứng enzyme trong cơ thể quan trọng cho sự phát triển của hệ thần kinh, chức năng miễn dịch và chuyển hóa protein. Người bệnh tiểu đường có thể ăn chuối mỗi ngày nhưng cần điều chỉnh lượng phù hợp (khoảng một nửa hoặc nguyên quả) dựa trên tổng lượng carbs tiêu thụ mỗi ngày, mức độ hoạt động thể chất. Nên hỏi ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn khẩu phần phù hợp.

Thưởng thức chuối cùng với chất béo lành mạnh và protein để giảm phản ứng đường huyết. Ví dụ, thêm một quả chuối vào sinh tố có chứa hạt chia hoặc hạt lanh. Ăn sáng với trứng salad sau đó ăn chuối hoặc làm bánh yến mạch bơ đậu phộng chocolate cho bữa sáng hoặc ăn một nắm các loại hạt cùng với chuối. Nên chọn những quả chưa chín hẳn vì nhiều tinh bột kháng và ít đường hơn. Chọn các loại chuối nhỏ như chuối cau để giảm tác động đến đường huyết.

Anh Chi (Theo Eating Well, Healthline)