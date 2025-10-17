Ba giai đoạn viêm phế quản mạn tính ở người già

Viêm phế quản ở người cao tuổi thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, khi xuất hiện khó thở, tức ngực bệnh đã chuyển nặng.

Người cao tuổi dễ mắc bệnh do sức đề kháng suy giảm, lớp nhung mao bảo vệ đường thở suy yếu khiến khả năng loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn kém hiệu quả. Hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm, sống trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc với khói than tổ ong, sử dụng các chất đốt phụ phẩm nông nghiệp hay cơ địa dị ứng, hen suyễn, dị dạng lồng ngực cũng làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Bác sĩ Lã Quý Hương, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh tiến triển nặng đến giai đoạn cuối có thể dẫn đến suy hô hấp, suy tim, nguy cơ tử vong.

Giai đoạn đầu

Ở giai đoạn đầu, người cao tuổi thường bị ho kéo dài kèm khạc đờm, nhất là vào buổi sáng. Ho thường theo từng đợt, dễ tái phát khi thay đổi thời tiết, nhất là lúc giao mùa hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột. Mỗi đợt ho có thể kéo dài từ một đến vài tuần, khiến người bệnh mệt mỏi, khó chịu, làm giảm chất lượng cuộc sống. Triệu chứng nhẹ lúc này thường khiến người bệnh chủ quan. Đây chính là thời điểm quan trọng để can thiệp sớm, hạn chế tiến triển nặng, theo bác sĩ Hương.

Bác sĩ Hương tư vấn cho bệnh nhân viêm phế quản mạn tính. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giai đoạn giữa

Khi bệnh tiến triển, tình trạng tăng tiết đờm rõ rệt. Đờm có thể tăng lên hoặc thay đổi tính chất khi có các đợt cấp bội nhiễm. Các đợt ho thường kéo dài nhiều tuần, xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Người cao tuổi cảm nhận rõ suy giảm sức khỏe hô hấp, dễ mệt và khó thở khi vận động nhẹ.

Giai đoạn nặng

Ở giai đoạn nặng, ngoài ho, khạc đờm, người bệnh khó thở thường xuyên, có cảm giác nặng tức ngực. Ban đầu, khó thở chỉ xảy ra khi gắng sức, nhưng theo thời gian có thể xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi. Lượng oxy trong máu giảm khiến người bệnh bị thiếu oxy mạn tính, dẫn đến mệt mỏi, sụt cân nhanh, giảm sức đề kháng, rối loạn nhiều chức năng cơ thể. Ảnh hưởng không chỉ dừng ở hệ hô hấp mà còn lan sang hệ tuần hoàn, thần kinh, làm giảm đáng kể chất lượng sống.

Ngoài tuân thủ điều trị bằng thuốc, bác sĩ Hương khuyên người bệnh viêm phế quản mạn tính cần thay đổi lối sống để hỗ trợ kiểm soát triệu chứng, phòng biến chứng. Bỏ thuốc lá, tránh khói bụi ô nhiễm, tiêm vaccine phòng bệnh như cúm hàng năm, phòng phế cầu, phòng virus hợp bào hô hấp (RSV). Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, tập thở, vận động nhẹ nhàng có thể làm chậm tiến triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thu Giang