Ba gia vị ăn thường xuyên tốt cho phổi

Nghệ, gừng và tỏi chứa các chất chống oxy hóa, hợp chất chống viêm có thể tăng cường sức khỏe phổi, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tỏi

Tỏi chứa nhiều allicin, có tác dụng giảm viêm và chống lại các bệnh nhiễm trùng có thể gây hại phổi. Gia vị này cũng thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện quá trình oxy hóa trong cơ thể. Hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong tỏi có thể tăng cường các enzyme giải độc đồng thời cân bằng các chất dinh dưỡng hỗ trợ giải độc như glutathione. Chế độ ăn có tỏi cũng làm giảm các triệu chứng ngộ độc, giảm đau đầu, cảm lạnh...

Cách sử dụng: Tỏi có tác dụng tốt nhất khi ăn sống hoặc nghiền nhẹ vì nhiệt làm giảm hiệu quả. Tỏi sống có thể nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, tăng hấp thụ chất dinh dưỡng. Mỗi ngày, một người trưởng thành có thể ăn khoảng 3 tép tỏi. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, mắc bệnh dạ dày, dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gia vị này.

Gừng

Gừng có tác dụng giảm nghẹt mũi và làm dịu đường hô hấp. Các hợp chất chống viêm như gingerol trong thực phẩm góp phần thư giãn hệ hô hấp, khai thông đường thở khi bị cảm lạnh, ho hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn. Người mắc bệnh đường tiêu hóa, phụ nữ cho con bú, đang dùng thuốc gây mê nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn gừng.

Cách sử dụng: Chế biến thành trà, nhai lát tươi, chế biến trong các món kho, canh... Những người không dung nạp được gừng sống có thể pha gừng vào nước trà ấm với mật ong đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Nghệ

Nghệ giàu chất chống oxy hóa, chứa curcumin có khả năng làm giảm căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm ở phổi, phòng ngừa các bệnh mạn tính như viêm phế quản mạn tính. Viêm là phản ứng bảo vệ bình thường của cơ thể trước các tổn thương do các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, viêm kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Curcumin trong củ nghệ có tác dụng chống oxy hóa hỗ trợ loại bỏ gốc tự do gây hại tế bào ra khỏi cơ thể. Gia vị này cũng hỗ trợ quá trình phục hồi sau nhiễm trùng.

Phụ nữ ăn nghệ có thể làm giảm hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), bao gồm các triệu chứng như chuột rút, buồn nôn... Curcumin hỗ trợ giảm đau bụng kinh.

Cách sử dụng: Ăn nghệ với một chút tiêu đen để cơ thể tăng cường hấp thụ curcumin. Uống một cốc sữa nghệ ấm trước khi đi ngủ góp phần tăng cường sức đề kháng. Sử dụng nghệ để làm nước sốt cho món cà ri hoặc món hầm cũng là những cách có lợi cho sức khỏe.

