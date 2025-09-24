5 loại hạt, trái cây khô có lợi cho phụ nữ tuổi 30

Hạt dẻ cười​

Hạt dẻ cười có hàm lượng kali cao, có thể làm giảm nồng độ cortisol hormone liên quan đến căng thẳng. Chúng có chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, chất chống oxy hóa, lutein và zeaxanthin - bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Loại hạt này cũng chứa magiê, kết hợp với vitamin B6 hữu ích trong việc giảm đau bụng kinh.