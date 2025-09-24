5 loại hạt, trái cây khô có lợi cho phụ nữ tuổi 30

Hạnh nhân
Hạnh nhân chứa chất béo lành mạnh, chất xơ, protein, magie, vitamin E có tác dụng ổn định lượng đường trong máu, giảm huyết áp, kiểm soát cholesterol. Ăn hạt hạnh nhân có thể kiềm chế cơn đói và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Vitamin E và chất chống oxy hóa trong hạnh nhân có khả năng chống lại các gốc tự do, giảm viêm, tăng cường chất lượng trứng, giúp làn da trẻ trung và khỏe mạnh.
Chà là
Chà là có carbohydrate, protein, chất xơ, kali giúp cải thiện sức khỏe làn da, hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng, ngăn ngừa rụng tóc, thúc đẩy thai kỳ khỏe mạnh. Thực phẩm này duy trì lượng đường trong máu ổn định, có lợi trong các giai đoạn nội tiết tố khác nhau. Hàm lượng sắt dồi dào trong chà hỗ trợ phòng ngừa thiếu sắt, duy trì sức khỏe tổng thể.
Hạt điều
Loại hạt có lợi cho sức khỏe phụ nữ nhờ hàm lượng sắt dồi dào, giàu chất béo tốt cho tim mạch. Chúng cung cấp canxi và đồng - cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xương chắc khỏe, dẻo dai, phòng ngừa loãng xương. Magie trong hạt điều có thể làm giảm nguy cơ gãy xương.
Hạt dẻ cười
Hạt dẻ cười có hàm lượng kali cao, có thể làm giảm nồng độ cortisol hormone liên quan đến căng thẳng. Chúng có chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, chất chống oxy hóa, lutein và zeaxanthin - bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Loại hạt này cũng chứa magiê, kết hợp với vitamin B6 hữu ích trong việc giảm đau bụng kinh.
Nho khô
Nho thơm ngon, hỗ trợ giải độc, có lợi cho người mắc hội chứng buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều, các vấn đề đông máu do kinh nguyệt. Loại trái cây này dồi dào sắt, đồng, vitamin thiết yếu, thúc đẩy sản xuất hồng cầu, bảo vệ sức khỏe phụ nữ. Đặc tính giải độc và chống lão hóa của nho khô còn giúp cải thiện chất lượng làn da.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI