Bà bầu vừa chữa ung thư vừa giữ thai an toàn đến ngày sinh

TP HCMChị Hà, 29 tuổi, mang thai đến tuần 11 thì phát hiện ung thư vú, trải qua 16 liều hóa trị và quyết giữ con đến khi sinh an toàn mới tiếp tục điều trị.

Lần mang thai thứ hai này của chị Hà xuất hiện dấu hiệu bất thường như ngực đau, sờ có khối u, được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 2B. Bác sĩ cho biết điều trị ung thư khi mang thai có thể gây dị tật thai hoặc sảy thai, nhưng không điều trị thì nội tiết tố trong cơ thể tăng trong thai kỳ khiến tế bào ung thư vú phát triển di căn nhanh hơn, ảnh hưởng xấu cả mẹ và bé.

Chị được khuyên chấm dứt thai kỳ để tập trung điều trị ung thư, song hai vợ chồng muốn vừa chữa bệnh vừa giữ được con đến khi sinh. Chị Hà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ThS.BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cân nhắc kỹ các phương án, tư vấn điều trị ung thư vú bằng cách hóa trị có kiểm soát (để tránh ảnh hưởng đến thai nhi) với 16 liều nhằm ức chế sự phát triển của tế bào ác tính, thu nhỏ khối u, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc phẫu thuật và xạ trị sau sinh.

Chị Hà được chồng đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CKII Nguyễn Trần Anh Thư, khoa Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hóa trị trong ba tháng đầu thai kỳ thường nguy hiểm, nguy cơ sảy thai cao. Từ tuần thứ 12, có thể dùng một số nhóm thuốc (hóa trị) hạn chế để điều trị, không ảnh hưởng đến thai nhi.

Tại Bệnh viện Tâm Anh, thuốc hóa trị cho chị Hà được pha trong phòng hóa chất áp suất âm, máy pha chế cách ly vô trùng để liều thuốc đạt độ chính xác cao, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Chị Hà dùng thuốc hóa trị vừa ức chế tế bào ác tính, vừa ít ảnh hưởng đến thai nhi, theo bác sĩ Thư.

Kỹ thuật viên pha thuốc cho chị Hà trong phòng pha hóa chất áp suất âm với máy pha chế cách ly vô trùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đều đặn mỗi 1-3 tuần, chị Hà và chồng từ Đà Lạt xuống TP HCM truyền thuốc hóa trị. Chị nằm trên ghế chuyên dụng truyền hóa chất, giúp mẹ bầu thoải mái hơn. Mỗi đợt truyền, bác sĩ chuẩn bị sẵn thuốc chống nôn, táo bón... hỗ trợ giảm tác dụng phụ để chị ăn uống khỏe, có sức nuôi dưỡng thai nhi. Giữa các đợt hóa trị, chị Hà được xét nghiệm máu và siêu âm kiểm tra sự tiến triển của bệnh, ghi nhận tế bào ác tính đáp ứng tốt với thuốc, không tiến triển.

Song song điều trị ung thư, bác sĩ khoa Sản theo sát kiểm tra theo từng giai đoạn, đánh giá em bé phát triển bình thường. Suốt quá trình hóa trị, thuốc hóa chất khiến chị bị giảm tiểu cầu, tóc rụng thành nắm, sức khỏe giảm sút.

"Đau đớn mệt mỏi khi hóa trị tôi đều chịu được, miễn con khỏe mạnh", chị Hà nói, thêm rằng mỗi lần nghe thấy tim con đập từng nhịp, chị lại có thêm động lực để chiến đấu với ung thư.

Ở tuần thai 40, chị sinh thường bé trai nặng 3,3 kg.

Chị Hà sinh bé trai nặng 3,3 kg ở tuần thai thứ 40. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên con được một tháng, chị Hà quay lại bệnh viện, tiếp tục phẫu thuật điều trị ung thư theo phác đồ đã đưa ra. Bác sĩ Thùy Giang và êkíp phẫu thuật cắt bên ngực ung thư sau đó tái tạo ngay bằng vạt da lấy từ cơ lưng rộng của chính bệnh nhân. Sau phẫu thuật, chị xạ trị 22 tia và dùng thuốc nội tiết, ức chế chức năng buồng trứng trong vòng 5 năm để ngừa bệnh tái phát.

Hiện, bé trai con chị Hà được một tuổi, hiếu động, lanh lợi. Còn chị Hà sức khỏe ổn định, tóc mọc trở lại, xét nghiệm cho thấy cơ thể không còn tế bào ung thư. Chị vẫn đi về giữa Đà Lạt và TP HCM để tiêm thuốc ức chế chức năng buồng trứng, bác sĩ tiên lượng sống tốt. Thông thường, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư vú giai đoạn hai khoảng 88-93%.

Tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu ở phụ nữ với hơn 24.000 ca mới theo thống kê của Globocan năm 2022. Bác sĩ Anh Thư cho hay ung thư vú thai kỳ có tỷ lệ thấp, khoảng 1/3.000 thai phụ. Với sự tiến bộ của y học và sự phối hợp đa chuyên khoa, người mẹ có thể vừa điều trị vừa giữ thai an toàn nếu bệnh được phát hiện sớm. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị ung thư cho thai phụ thường hạn chế hơn. Phác đồ thường dựa trên loại ung thư, mức độ bệnh, tình trạng sức khỏe của thai phụ, tuổi thai.

Khi phát hiện ung thư ở gần cuối thai kỳ (khoảng sau 34-35 tuần), người bệnh có thể hoãn điều trị đến sau sinh hoặc được bác sĩ cho sinh sớm hơn vài tuần so với dự sinh.

