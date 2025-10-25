5 phương pháp điều trị ung thư thận

Phương pháp điều trị ung thư thận như phẫu thuật, xạ trị, thuốc trúng đích, miễn dịch có thể được bác sĩ chỉ định tùy vào đặc điểm khối u, thể trạng, bệnh đi kèm.

Thận hình hạt đậu, nằm ở hai bên phía sau thành bụng, có chức năng lọc máu tạo nước tiểu, điều chỉnh huyết áp, cân bằng nước và điện giải, sản xuất các tế bào máu, giữ cho xương khỏe mạnh.

Ung thư thận xảy ra khi các tế bào thận phát triển bất thường, hình thành khối u ác tính. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ung thư thận có nhiều biến thể khối u ác tính và các giai đoạn bệnh. Lựa chọn điều trị ung thư thận phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm của khối u, thể trạng và các bệnh lý đi kèm của người bệnh.

Phẫu thuật là biện pháp điều trị phổ biến nhất cho ung thư thận còn khu trú tại chỗ. Bác sĩ có thể chỉ định cắt toàn bộ thận, mô mỡ quanh thận và hạch vùng cho người bệnh. Phẫu thuật bảo tồn (cắt một phần thận) được lựa chọn trong trường hợp cắt thận hoàn toàn ảnh hưởng đến chức năng thận, phải chạy thận nhân tạo.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật ung thư thận bằng hệ thống robot giúp tăng hiệu quả trong các ca cắt thận tận gốc, cắt u thận bán phần nhờ tăng độ chính xác, ít xâm lấn, bảo tồn tối đa mô lành và chức năng thận.

Ở giai đoạn bệnh tiến triển muộn, bác sĩ thường phẫu thuật loại bỏ khối u nguyên phát và các tổn thương di căn. Khi ung thư đã lan rộng đến nhiều nơi, phẫu thuật cắt bỏ bướu nguyên phát vẫn có thể được thực hiện với mục tiêu giảm gánh nặng khối u cho cơ thể, từ đó nâng cao hiệu quả của điều trị toàn thân.

Xạ trị sử dụng các bức xạ ion hóa để tiêu diệt tế bào ung thư. Xạ trị thường dùng khi ung thư thận đã lan rộng, di căn xương, não... giúp giảm các triệu chứng đau, khó chịu.

Thuốc trúng đích sử dụng các loại thuốc để tấn công các protein hoặc gene cụ thể có trong tế bào ung thư. Các thuốc này hoạt động bằng cách ức chế quá trình tăng trưởng, trao đổi chất, tăng sinh và khả năng sống sót của tế bào ung thư.

Thuốc miễn dịch sử dụng các loại thuốc được đưa vào cơ thể nhằm tăng cường hoặc điều chỉnh hoạt động của hệ thống miễn dịch. Mục tiêu là giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào lạ hoặc nguy hiểm như tế bào ung thư. Liệu pháp miễn dịch là phương pháp điều trị chủ yếu cho bệnh ung thư thận đã tiến triển hoặc di căn.

Hóa trị ít được sử dụng trong điều trị ung thư thận. Phương pháp này thường được chỉ định trong trường hợp ung thư thận đã kháng lại các phương pháp điều trị khác.

Bác sĩ Sỹ cho hay ung thư thận có tiên lượng điều trị tốt ở giai đoạn sớm. Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ở bệnh viện có chuyên khoa ung thư để có thể phát hiện sớm bất thường, điều trị kịp thời, phù hợp. Bỏ hút thuốc lá, hạn chế bia rượu, ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý có thể giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bảo Trâm